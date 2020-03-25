«В разной пропорции смешаны хорошие вещи, плохие и бессмысленные». Волков об обращении Путина

Леонид Волков на своей странице в Facebook прокомментировал телеобращение Путина к россиянам.

«Путинский пакет антикоронавирусных мер — ровно как путинский пакет поправок к Конституции. Там в разной пропорции смешаны хорошие вещи, плохие и бессмысленные, но поскольку рассматривать их предлагается исключительно одним пакетом — то получается ровно то, что выходит, если смешать килограмм де**ма и килограмм варенья.

Отсрочка по налогам для МСБ — отлично и правильно. Большинство европейских стран уже сделали это. Осталось понять, как МСБ доживет до конца этой отсрочки — на эту тему ни слова.

Нерабочая неделя — крайне сомнительно. Ощущение серьезности ситуации еще не накрыло "широкие народные массы" и внезапные каникулы, увы, могут привести к увеличению, а не уменьшению контактов между людьми.

Налог на проценты по вкладам с суммы свыше 1 млн рублей — адский ад, дополнительное выдаивание денег с исчезающего среднего класса. И, главное, какое вообще отношение это имеет к коронавирусу-то? Какая-то дико странная смесь, и полное ощущение растерянности и беспомощности от выступления Путина».

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