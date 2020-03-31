В отпуск без содержания нельзя отправить по инициативе работодателя

Работодатель не может принудительно отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск, это может быть инициативой только самого работника.

«Если работодатель настаивает, чтобы работник оформил отпуск за свой счет, необходимо обратиться в трудовую инспекцию», — цитирует ИА ТАСС сообщение пресс-службы Минтруда.

Напомним, ранее в ведомстве пояснили, что нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Если у работника сдельная оплата труда, в этом случае ему положена компенсация, размер которой определяется локальными документами организации.

Добавим, в Правительстве уже предупредили, что власть будет еженедельно мониторить ситуации на рынке труда и жестко пресекать нарушение ТК.