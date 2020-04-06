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600 тысяч для автокредита, 250 для потребительского. Утвердили правила кредитных каникул

Правительство установило размеры кредитов, по которым заемщики вправе обратиться к кредитору с требованием о приостановлении оплаты.

  • Для потребительских кредитов «физикам» – 250 тысяч рублей.
  • Для потребительских кредитов для ИП – 300 тысяч рублей.
  • Для потребительских кредитов с лимитом кредитования для «физиков» – 100 тысяч рублей.
  • Для автокредита с залогом авто – 600 тысяч рублей.
  • Для ипотеки «физикам» – 1,5 миллиона рублей.

Источник: Постановление Правительства от 3 апреля 2020 г. № 435

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