«Аптечная сеть 36.6» написала в «Клерк», что не согласна с тем, что у нее цены выше средних

На днях мы написали о том, что парламентарий от ЛДПР Максим Зайцев предложили вычеркнуть некоторые компании из списка претендентов на госпомощь.

Он удивился, почему в перечне системообразующих организаций от 2020 года, который утверждается правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики, оказались:

букмекерская контора «Фонбет»;

ПАО «Аптечная сеть 36.6», цены на лекарства в которой выше средних;

«Торговый дом ЦУМ», реализующий предметы личного пользования класса люкс;

иностранные корпорации «Леруа Мерлен», «Икеа», «Адидас» и «Макдоналдс».

В редакцию поступило большое письмо от ПАО «Аптечная сеть 36,6». В нем от главреда «Клерка» Марины Снеговской требовали убрать публикацию.

Слова парламентарий — прямая цитата члена ЛДПР. Убирать материал оснований мы, конечно, не увидели.

Но комментарий генерального директора ПАО Аптечная сеть 36,6 Владимира Нестеренкои приводим:

«ПАО „Аптечная сеть 36,6“ является материнской в группе компаний, осуществляющих розничную фармацевтическую деятельность под брендами „36,6“ и „Горздрав“. Причем абсолютное большинство аптек в составе группы компаний, а именно 971 из 1336 аптек, осуществляют свою деятельность под брендом „Горздрав“, который относится к нижнему ценовому сегменту. Более того, во всех аптечных организациях ПАО „Аптечная сеть 36,6“ ценообразование осуществляется на общерыночных принципах и в строгом соответствии с действующим законодательством. Заметим также, что в перечень системообразующих предприятий ПАО „Аптечная сеть 36,6“ включено с 2015 года. И это не случайно, потому что даже в такой сложный период, как сейчас, в ситуации с распространением коронавируса, компания работает, чтобы обеспечить население и медицинские организации необходимыми лекарственными средствами».