Минфин объяснил, как будут облагаться проценты по вкладам

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ установил ставку НДФЛ в размере 13 % в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.

Налогообложению подлежат доходы, превышающие доход в виде процентов, рассчитанный как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода.

Минфин в письме от 9.04.2020 № 03-04-09/28278 разъяснил, что декларирование доходов гражданами не потребуется.

Уплата налога в соответствии с принятым порядком осуществляется на основании уведомления ИФНС после окончания года, в котором получены доходы в виде процентов по вкладам.

В документе также подчеркивается, что суммы непосредственно вклада в банке не являются объектом обложения НДФЛ. То есть облагаются только проценты.