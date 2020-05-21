Бывшего «шоколадного короля» Андрея Коркунова хотят обанкротить. Ранее его привлекли к субсидиарке

Бывший «шоколадный король» и совладелец «Анкор-банка» Андрей Коркунов может стать банкротом.

В картотеке Арбитражного суда города Москвы появилось заявление от АСВ (агентство по страхованию вкладов) в отношении Андрея Коркунова, которого агентство просит признать банкротом.

АСВ является конкурсным управляющим лишенного лицензии в марте 2017 года, и в настоящий момент банкротящегося «Анкор-банка», совладельцем которого являлся Коркунов.

Коркунову в 2015 г. принадлежало 49,79% акций «Анкор банка». В марте 2020 г. АСВ заявило о привлечении к субсидиарной ответственности Коркунова и других бенефициаров банка, в том числе Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова.

Сумму ответственности АСВ определило в 5,9 млрд руб.

Коркунов – основатель «Анкор банка» и шоколадной фабрики «А. Коркунов». В 2007 г. Коркунов продал 80% фабрики компании Mars за $300 млн, в том же году он вместе с партнерами основал компанию «Руско».

По материалам «Ведомостей».