7% НДС и другие меры поддержки для туротрасли в плане спасения экономики Мишустина

Cтавку по НДС для туризма и гостиничной отрасли предлагается сократить до 7%. Информация о том, что такое предложение содержится в Общенациональном плане, подготовленном Кабмином, появилась в Telegram.

Сегодня план был представлен Президенту Владимиру Путину главой правительста Михаилом Мишустиным. На момент этой публикации текст плана не публиковался. Но о том, что приготовили для сферы туризма рассказали на сайте АТОР.

План предусматривает девять мер поддержки туризма и гостиничного хозяйства. Речь идет о некоторых налоговых послаблениях (степень этих послаблений пока неясна), а также развитии внутреннего и въездного туризма. Поддержка выездного туризма в документе специально никак не выделяется, но компании этого сегмента могут попасть под указанные налоговые послабления. Их также коснется мера, предполагающая повышение прозрачности туррынка.

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Первые две из указанных в проекте мер касаются послаблений в сфере финансовых обязательств компаний. Так, предприятиям гостинично-туристской сферы в период с июня по декабрь 2020 г. могут возместить 50% платежей по процентам и отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам.

Планируется также снизить налоговую нагрузку для предприятий туристской отрасли путем уменьшения налоговой ставки по НДС. Это должно произойти в январе 2021 г. Конкретные цифры снижения не указываются, но уже появилась информация, что до 7%.

С июля 2020 г. (и до конца периода действия плана) будут субсидироваться затраты инвестора по строительству объектов гостиничной инфраструктуры после завершения строительства (новые проекты).

Также планируется (с августа) стимулировать развитие туристской инфраструктуры путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров.

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Может быть расширена программа грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив. Может также расшириться господдержка внутренних и въездных туроператоров для прироста иностранного и внутреннего турпотоков, в том числе путем формирования новых привлекательных маршрутов и направлений и поддержки детского туризма. В проекте плана на эти цели предлагалось дополнительно выделить 3,9 млрд руб. до конца 2021 г.