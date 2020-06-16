В школах поставят «умные» камеры. С функцией распознавания лиц

Все школы в России оборудуют камерами с системами распознавания лиц. Этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех».

Как пишут «Ведомости», каждая камера будет стоить около 10 000 рублей, а нужно их 20 штук в каждую школу. Заказчиками выступают региональные департаменты образования.

Эти камеры смогут не только распознавать лица посторонних (поскольку данные об учениках будут в базе, с уетом согласия об обработке персональных данных), но еще и отслеживать оставленные предметы, сообщать о возгорании.

Общая сумма контрактов составляет более 2 млрд руб.

Данные системы уже получили 1608 школ в 12 регионах.

Это все, конечно, очень хорошо. Но есть ряд вопросов:

Если родители ученика откажутся предоставлять его персональные данные, сомневаясь что не будет утечки, как тут быть? Ученика не пустят в школу?

Где гарантия, что тот самый посторонний не будет внесен в базу, и не получит возможность беспрепятственно находиться на территории? Кто будет это отслеживать?

Кстати, периметр тоже будет под наблюдением. Вот это плюс