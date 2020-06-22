ФНС признает однополые браки. Мужчина оформил налоговый вычет по НДФЛ на своего мужа

ЛГБТ-активист и правозащитник Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование жизни своего супруга Кирилла Федорова.

Об этом сообщается на сайте движения.

В декабре 2019 года Игорь Кочетков заключил со страховой компанией договор страхования жизни своего супруга Кирилла Федорова. После этого он заполнил декларацию по форме 3-НДФЛ на сайте ФНС. Через полтора месяца налоговая провела проверку декларации и приняла решение о возврате налога, деньги поступили Игорю Кочеткову на карту 5 июня.

Как пояснил юрист ЛГБТ-сети Александр Белик, согласно статье 158 СК браки, заключенные за рубежом, признается действительными в России, если не подпадают под исключения, установленные статьей 14 того же кодекса.

«Игорь Кочетков и Кирилл Федоров заключили брак в США в 2019 году. Они не являются генетическими родственниками, не состоят в других браках и являются дееспособными, а значит не подпадают ни под одно из исключений, установленных статьей 14», — прокомментировал Александр Белик.

Добавим, что Семейный кодекс определяет брак как союз мужчины и женщины.