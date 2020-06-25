Особенности «веерного» и «миксерного» обналичивания. И как их выявляют банки

«Веерное» и «миксерное» обналичивание, и как банки с ними борются. Сразу оговоримся, что никого ни к чему не призываем! Материал размещен исключительно для ознакомления.
Руководитель службы внутреннего контроля крупного сервиса электронных платежей рассказал о «веерном» и «миксерном» обналичивании через электронные кошельки и не только.
Материалы взяты из телеграм канала «Тот самый 115-ФЗ».
Веерная обналичкаВеерная схема — это перевод грязных денег от юридического лица в адрес множества подставных физических лиц — получателей по различным фиктивным основаниям — мелкими суммами в целях обхода установленных автоматизированными системами контролей.
Вот как противостоят веерной обналичке грязных денег через электронные кошельки:
1. Установлены лимиты на зачисление средств от юридических лиц и ИП. Причем, автомат мониторит все кошельки системы и выявляет самых активных плательщиков, включая их и получателей в черные списки. Если предприниматель заключит отдельный договор с Системой, то можно зачислять на кошельки физлиц без лимита, но предварительно антиотмывочная служба должна удостовериться, что плательщик относится к реальному белому бизнесу и платежи обоснованы.
2. Зачастую, чтобы замаскировать перевод от юрлица, используется корпоративная карта. Для этого система анализирует BIN/PAN коды сторонней карты и вид карточного продукта платежной системы (Financial Network Code).
3. Уделяется внимание основанием выплат на кошельки физлиц. Наиболее рискованными считаются переводы за выполнение работ/услуг по договорам подряда, по агентским договорам, возврата ранее принятых средств, расчеты за продажу виртуальных активов и игрового контента, страховые, благотворительные и иные безвозмездные выплаты.
4. Если организация хочет беспрепятственно работать по рисковым назначениям и не подставлять под блок владельцев кошельков, то надо пройти проверку и заключить договор Системой, а также быть готовым к дополнительным запросам и требованиям.
- Займы. К подключению допускаются исключительно микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы.
- Фондовый доход. Контролируется наличие лицензии профучастника рынка ценных бумаг.
- Бонусирование (выплата за свой счет сумм бонусов, призов, оплата за прохождение опросов и викторин, кешбэк-сервисы, иные стимулы покупательской активности). Анализируются правила осуществления рекламной акции (конкурса), устанавливающие порядок определения получателей стимулирующей выплаты (правила определения победителя). Предоставляются договоры со сторонними заказчиками.
- Выплаты площадки — посредника по сделкам физических лиц. Исключение «серого» выплатного потока обеспечивается введением единого технического идентификатора сделки продавца и покупателя, в рамках которого обеспечивается строгое соответствие входящего и исходящего платежа между сторонами сделки.
Миксерная обналичкаБолее сложными к выявлению оказываются «миксерные» схемы, связанные со сложным и запутанным движением грязных денег по длинной цепочке счетов подставных физических лиц. Такие деньги заходят в систему как персональные расчеты.
Выявление схематики обеспечивается работой специализированного программного комплекса «аналитической машины», результатом чего являются как направляемые оповещения сотрудникам комплаенс, так и авто блокировки операций выявленных кошельков до ручного разбора сложившейся ситуации.
Над алгоритмами функционирования такого робота трудятся штатные сотрудники. Среди правил имеются алгоритмы лингвистического разбора полей комментариев, правила выявления транзитных схем и пр.
«Миксерные» схемы с длинной цепочкой маскируются их организаторами путем множественного дробления и вовлечения в схему большой базы подставных физических лиц — «дропов». Связать таких лиц в единую схему позволяют применяемые в аналитической машине технологии Fingerprint.Такая технология позволяет группировать множества на основании не только персональных данных клиентов, но и иных факторов, таких, как совпадающие место и время прохождения идентификации или доставки карты, банкоматы последовательного получения наличности, совпадающие IP-адреса и реквизиты устройств регистрации и удаленного доступа, закономерности в иных нформационных следах, оставляемых пользователем применяемого программного обеспечения.
С операциями выявленных кошельков проводится экспертная работа на предмет корректности автоматической классификации операций и профиля. Клиенту направляются запросы и ведется переписка с использованием специализированного программного комплекса «Контакт-центр», обеспечивающего единое хранение клиентского досье и материалов углубленной проверки.
В отношении наиболее критичных выявляемых факторов применяются оперативные меры реагирования, включающие прекращение договорных отношений и репортинг. В отношении платежной картины, где комплаенс-аналитик не может сделать однозначный и самостоятельный вывод без дополнительной информации, клиентам направляются запросы, истребуются документы и пояснения.