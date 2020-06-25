Особенности «веерного» и «миксерного» обналичивания. И как их выявляют банки

«Веерное» и «миксерное» обналичивание, и как банки с ними борются. Сразу оговоримся, что никого ни к чему не призываем! Материал размещен исключительно для ознакомления.

Руководитель службы внутреннего контроля крупного сервиса электронных платежей рассказал о «веерном» и «миксерном» обналичивании через электронные кошельки и не только.

Материалы взяты из телеграм канала «Тот самый 115-ФЗ».

Веерная обналичка

Веерная схема — это перевод грязных денег от юридического лица в адрес множества подставных физических лиц — получателей по различным фиктивным основаниям — мелкими суммами в целях обхода установленных автоматизированными системами контролей.

Вот как противостоят веерной обналичке грязных денег через электронные кошельки:

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1. Установлены лимиты на зачисление средств от юридических лиц и ИП. Причем, автомат мониторит все кошельки системы и выявляет самых активных плательщиков, включая их и получателей в черные списки. Если предприниматель заключит отдельный договор с Системой, то можно зачислять на кошельки физлиц без лимита, но предварительно антиотмывочная служба должна удостовериться, что плательщик относится к реальному белому бизнесу и платежи обоснованы.

2. Зачастую, чтобы замаскировать перевод от юрлица, используется корпоративная карта. Для этого система анализирует BIN/PAN коды сторонней карты и вид карточного продукта платежной системы (Financial Network Code).

3. Уделяется внимание основанием выплат на кошельки физлиц. Наиболее рискованными считаются переводы за выполнение работ/услуг по договорам подряда, по агентским договорам, возврата ранее принятых средств, расчеты за продажу виртуальных активов и игрового контента, страховые, благотворительные и иные безвозмездные выплаты.

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4. Если организация хочет беспрепятственно работать по рисковым назначениям и не подставлять под блок владельцев кошельков, то надо пройти проверку и заключить договор Системой, а также быть готовым к дополнительным запросам и требованиям.

Займы . К подключению допускаются исключительно микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы.

. К подключению допускаются исключительно микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы. Фондовый доход . Контролируется наличие лицензии профучастника рынка ценных бумаг.

. Контролируется наличие лицензии профучастника рынка ценных бумаг. Бонусирование (выплата за свой счет сумм бонусов, призов, оплата за прохождение опросов и викторин, кешбэк-сервисы, иные стимулы покупательской активности). Анализируются правила осуществления рекламной акции (конкурса), устанавливающие порядок определения получателей стимулирующей выплаты (правила определения победителя). Предоставляются договоры со сторонними заказчиками.

(выплата за свой счет сумм бонусов, призов, оплата за прохождение опросов и викторин, кешбэк-сервисы, иные стимулы покупательской активности). Анализируются правила осуществления рекламной акции (конкурса), устанавливающие порядок определения получателей стимулирующей выплаты (правила определения победителя). Предоставляются договоры со сторонними заказчиками. Выплаты площадки — посредника по сделкам физических лиц. Исключение «серого» выплатного потока обеспечивается введением единого технического идентификатора сделки продавца и покупателя, в рамках которого обеспечивается строгое соответствие входящего и исходящего платежа между сторонами сделки.

Миксерная обналичка

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Более сложными к выявлению оказываются «миксерные» схемы, связанные со сложным и запутанным движением грязных денег по длинной цепочке счетов подставных физических лиц. Такие деньги заходят в систему как персональные расчеты.

Выявление схематики обеспечивается работой специализированного программного комплекса «аналитической машины», результатом чего являются как направляемые оповещения сотрудникам комплаенс, так и авто блокировки операций выявленных кошельков до ручного разбора сложившейся ситуации.

Над алгоритмами функционирования такого робота трудятся штатные сотрудники. Среди правил имеются алгоритмы лингвистического разбора полей комментариев, правила выявления транзитных схем и пр.

«Миксерные» схемы с длинной цепочкой маскируются их организаторами путем множественного дробления и вовлечения в схему большой базы подставных физических лиц — «дропов». Связать таких лиц в единую схему позволяют применяемые в аналитической машине технологии Fingerprint.

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Такая технология позволяет группировать множества на основании не только персональных данных клиентов, но и иных факторов, таких, как совпадающие место и время прохождения идентификации или доставки карты, банкоматы последовательного получения наличности, совпадающие IP-адреса и реквизиты устройств регистрации и удаленного доступа, закономерности в иных нформационных следах, оставляемых пользователем применяемого программного обеспечения.

С операциями выявленных кошельков проводится экспертная работа на предмет корректности автоматической классификации операций и профиля. Клиенту направляются запросы и ведется переписка с использованием специализированного программного комплекса «Контакт-центр», обеспечивающего единое хранение клиентского досье и материалов углубленной проверки.

В отношении наиболее критичных выявляемых факторов применяются оперативные меры реагирования, включающие прекращение договорных отношений и репортинг. В отношении платежной картины, где комплаенс-аналитик не может сделать однозначный и самостоятельный вывод без дополнительной информации, клиентам направляются запросы, истребуются документы и пояснения.