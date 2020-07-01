Налоги утаивают в самых разных отраслях. И строители, и нефтяники, и даже медовары

И медовар , и строитель, и нефтяник. Недобросовестные предприниматели встречаются в самых разных отраслях.

Во Владимирской области у налоговиков возникли серьёзные претензии к руководителю Суздальского медоваренного завода. Предприятие задолжало в бюджет по налоговым платежам и страховым взносам более 30 миллионов рублей.

Из-за этого были приостановлены операции по счетам и выставлены инкассовые поручения.

Но вместо того, чтобы погасить долги, гендиректор стал проводить расчеты с поставщиками и контрагентами, минуя расчетные счета через аффилированных лиц.

А глава оренбургской фирмы «Стройсервисмонтаж» на основе фиктивных договоров субподряда с двумя коммерческими организациями представил в налоговый орган ложные сведения о своей деятельности.

Это позволило ему уклониться от уплаты налогов на сумму 29 млн 970 тыс. руб.

Свыше 33 миллионов утаил от государства генеральный директор ООО, осуществляющего оптовую торговлю нефтепродуктами, в Дагестане. Он тоже вносил в налоговые декларации мнимые данные о финансово-хозяйственной деятельности компании.

В отношений всех троих возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере.

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».