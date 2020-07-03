Клерк.Ру

Путин поддержал идею по новым мерам защиты граждан, лишившихся вкладов

Президент поддержал идею проработки новых мер защиты граждан, которые лишились своих банковских вкладов.

«Давайте это проработаем, я согласен», — сказал он в ответ на соответствующее предложение, прозвучавшее на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию.

По материалам «ТАСС».

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