Путин поддержал идею по новым мерам защиты граждан, лишившихся вкладов

т.е. все вышепишущие господа утверждают, что в 2000году когда некий кгбист Путькин пришел к власт...
ага..бюджетников..армию и прочих под дулом пистоля заставили галку в кабинке ставить? вы чего туп...
А по вашему устраивать дискуссии по поводу Крыма в теме поправки в Конституцию - это норма?...
отличный результат, прозападники в заднице
На сайте ИФНС есть сервис для расчета налоговой нагрузки, в нем указаны среднеотраслевые показате...
А ЭТО ВСЕГДА--ВСЕ ХОРОШЕЕ МЫ ВСЕ ИМЕЕМ БЛАГОДАРЯ СЕБЕ ЛЮБИМЫМ.. а фиговое что получается--это не ...
вы врете уважемая--нет проблем--перечислите участки где нет камер... возможно найдутся((увы бываю...
А что даёт бюджетному учреждению этот резерв, ведь расходы на учетные процедуры безусловно превыш...
Прежде, чем думать о притоке новых граждан, возможно, вначале имеет смысл поинтересоваться у уезж...
То есть влезть в чужую дискуссию по поводу Крыма и задать вопрос о поправках, прокомментировав то...
И правильно делаете, действительно народ "валил" в буквальном смысле слове на избирательные уча...
Здравствуйте.Первый абзац статьи уточняет установленные нормы законодательства на формирование ра...
Помогите пожалуйста.. - получается мы заполняем два раза первый раздел, сначала по ставке 30% (01...
ладно врать-то. из 600 крымских школ аж 7 украинских - жесточайшее притеснение русского языка, ка...
В 2019 это была новость, сейчас аргумент против нужности мигрантов....
Это новость от 2019 года ) У нас свежее )
Сбербанк отключил функцию подачи заявки в системе банк клиент ...
У вас устаревшая информация. Я так поняла он своих скоро отредактирует.https://yandex.ru/turbo/s/...
Кто же эти люди, нужные Владимиру Владимировичу?
Хм, простите, но я по теме и по тексту новости )А вы про что?Как это русским словом назвать, когд...
вы бы это..... начало дискуссии почитали.... внимательно... тут вообще не поправки обсуждаются, ...
Я не ведаю половую принадлежность WERW33. По мне тот(та), кто скрывается под ником WERW33, лжец и...
Да, очной, но тянуть до окончания призывного возраста не надо, если защитить кандидатскую, то слу...
это меня сначала ребенок просветил, и в военкомате написано на агит-стендах, когда ходили туда по...
Это, да. Выглядят они паршиво. ))
На форумах видела, что под эту лавочку попали и ученики 9 классов, которые даже по этому признаку...
Про детей я не помню, потому что в нашем случае, это нереализуемый вариант ))Отсрочка на время оч...
А можно их еще проверять на знание законов и подзаконных актов, по которым работает их ведомство?...
Потому что налоговый период при ЕНВД квартал. И уменьшить налог за, например, 3 квартал, можно то...
Потому что у нас основное общее образование - это 9 классов (16 лет) с ним можно работать. До сре...
Военкомат - это отдельная тема, впечатление, что вот там со времен Советского Союза ничего не изм...
Предлагаю Клерку замутить опрос - кто читал Конституцию РФ целиком? От корки до корки и понимает,...
Мы экстремально там были через год или два после присоединения..... ощущения .... интересные - до...
То, что оголодавшие за время карантина мытари всех мастей в погонах начнут "веселой гурьбой" шить...