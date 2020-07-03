Путин поддержал идею по новым мерам защиты граждан, лишившихся вкладов

werw33 т.е. все вышепишущие господа утверждают, что в 2000году когда некий кгбист Путькин пришел к власт... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

werw33 ага..бюджетников..армию и прочих под дулом пистоля заставили галку в кабинке ставить? вы чего туп... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

проза жизни А по вашему устраивать дискуссии по поводу Крыма в теме поправки в Конституцию - это норма?... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

werw33 А ЭТО ВСЕГДА--ВСЕ ХОРОШЕЕ МЫ ВСЕ ИМЕЕМ БЛАГОДАРЯ СЕБЕ ЛЮБИМЫМ.. а фиговое что получается--это не ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

werw33 вы врете уважемая--нет проблем--перечислите участки где нет камер... возможно найдутся((увы бываю... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

VadimBA Прежде, чем думать о притоке новых граждан, возможно, вначале имеет смысл поинтересоваться у уезж... России нужен приток новых граждан. Так сказал Путин

Natali Kr То есть влезть в чужую дискуссию по поводу Крыма и задать вопрос о поправках, прокомментировав то... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Ирина Ируся И правильно делаете, действительно народ "валил" в буквальном смысле слове на избирательные уча... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

MNA Помогите пожалуйста.. - получается мы заполняем два раза первый раздел, сначала по ставке 30% (01... РСВ за полугодие 2020 года: обзор нововведений

Старый ворчун ладно врать-то. из 600 крымских школ аж 7 украинских - жесточайшее притеснение русского языка, ка... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

проза жизни Хм, простите, но я по теме и по тексту новости )А вы про что?Как это русским словом назвать, когд... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr вы бы это..... начало дискуссии почитали.... внимательно... тут вообще не поправки обсуждаются, ... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

VadimBA Я не ведаю половую принадлежность WERW33. По мне тот(та), кто скрывается под ником WERW33, лжец и... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

VikaV2193 Да, очной, но тянуть до окончания призывного возраста не надо, если защитить кандидатскую, то слу... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 это меня сначала ребенок просветил, и в военкомате написано на агит-стендах, когда ходили туда по... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 На форумах видела, что под эту лавочку попали и ученики 9 классов, которые даже по этому признаку... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

VikaV2193 Про детей я не помню, потому что в нашем случае, это нереализуемый вариант ))Отсрочка на время оч... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Natali Kr А можно их еще проверять на знание законов и подзаконных актов, по которым работает их ведомство?... Чиновников будут проверять на знание русского языка. Минтруд готовит проект закона

VikaV2193 Потому что у нас основное общее образование - это 9 классов (16 лет) с ним можно работать. До сре... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

Evgeniya19 Военкомат - это отдельная тема, впечатление, что вот там со времен Советского Союза ничего не изм... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам

проза жизни Предлагаю Клерку замутить опрос - кто читал Конституцию РФ целиком? От корки до корки и понимает,... ⚡Огласили результаты голосования по поправкам