Клерк.Ру

Компании нужно минимизировать затраты, чтобы переждать кризис. Что делать?

Не все компании выплыли во время коронакризиса. Кому-то приходится либо закрываться, либо приостанавливать деятельность. А как это делать, чтобы еще и не нарушить чего ненароком?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Директор мечется: то ликвидироваться, то заморозиться. ООО 3 учредителя, двое из них сотрудники. Других сотрудников нет. Требуется максимально сократить расходы — „заморозиться“ на время до полугода.

1. Если сотрудники напишут на отпуск за свой счет на период более месяца?

2. В Сб Рф есть какой-то тариф по оплате только за движение?

3. И я не понимаю, как выйти на нулевые декларации. Расходы всё равно будут, такие как РБП например. Или их копить и не показывать? Распутайте меня, пожалуйста».

Вот что советуют в комментариях:

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«1. Можно. И на полгода. 2. Тариф есть, до 3-х платежей бесплатно. 3. Если про ЧА и УК — не помню, чтоб у кого-то были проблемы. По налогу на прибыль: если планируете зачесть впоследствии — показывайте, ответите на требования, или просто все на напринимаемые».

Вот еще совет:

«Если вы сейчас в период пандемии отправите всех „без содержания“, это вполне нормально, тем более работники являются учредителями, отчеты может сдавать аутсорсинг и якобы учредители оплачивают услуги из собственных средств, если будут только расходы из каких средств, это важно, при сдаче нулевой отчетности, если ранее действующая организация, налоговая запрашивает выписку банка».

Или вот:

«Сотрудников уволить, директора оставить, его в отпуск за свой счет (срок не ограничен). Отчеты нулевые сдавать. Вче расходы на 97 счет. СЗВ-М сдавать. В начале следующего года решите, что делать, можно продать, можно сменить учредителей и положить на бок. По цене и по алгоритму сориентируют профильные организации».

К примеру, еще есть вот что:

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«Гендир — в неоплачиваемый отпуск, остальных уволить. Какие-то комиссии по счету будут, скорее всего, но почему бы счёт не закрыть? А потом открыть? Декларации лучше пустые, чем копеечный убыток показывать, налоговая будет приставать».

И подытожим:

«Выгулять всех в отпусках, уволить всех кроме Гены, Гене не начислять ЗП или минимум. В СБ есть тариф с 3-мя платежами, без учета налоговых. Расходы не проводить кварталами, показать в конце года, на открытки обосновать убыток отвечать: вирусом убились. С 2021 перейти на УСН-6%. Висеть 3 года, ликвидироваться. Забыть».

В общем, свести все к минимуму, переждать, .а как полегчает, думать, что делать дальше.

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