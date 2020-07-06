Компании нужно минимизировать затраты, чтобы переждать кризис. Что делать?

Не все компании выплыли во время коронакризиса. Кому-то приходится либо закрываться, либо приостанавливать деятельность. А как это делать, чтобы еще и не нарушить чего ненароком?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Директор мечется: то ликвидироваться, то заморозиться. ООО 3 учредителя, двое из них сотрудники. Других сотрудников нет. Требуется максимально сократить расходы — „заморозиться“ на время до полугода. 1. Если сотрудники напишут на отпуск за свой счет на период более месяца? 2. В Сб Рф есть какой-то тариф по оплате только за движение? 3. И я не понимаю, как выйти на нулевые декларации. Расходы всё равно будут, такие как РБП например. Или их копить и не показывать? Распутайте меня, пожалуйста».

Вот что советуют в комментариях: