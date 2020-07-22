Популярные схемы обналичивания. Просто для сведения

Мы ни к чему не призываем, этот материал просто для ознакомления. Бизнес старается выжить всеми доступными способами, в том числе и с обналичиванием. Не все готовы нести банку комиссию.

«Самые популярные схемы обналичивания денежных средств:

использование счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей . Так называемая веерная обналичка, когда со счетов юридических лиц денежные средства переводятся на счета физических лиц, которые впоследствии снимаются наличными через банкоматы.

. Так называемая веерная обналичка, когда со счетов юридических лиц денежные средства переводятся на счета физических лиц, которые впоследствии снимаются наличными через банкоматы. использование решений судов и комиссий по трудовым спорам. Создается искусственная задолженность юридического лица перед физическим лицом, например, по заработной плате. Далее физическое лицо получает либо исполнительный лист в суде, либо оформляет решение комиссии по трудовым спорам (КТС). Банк безакцептно списывает деньги со счета должника-юридического лица на счет физического лица согласно Закону об исполнительном производстве. Сейчас это единственная схема, против которой у банков нет оружия. Ведь по закону об исполнительном производстве банк не имеет право отказать в такой операции, даже под прикрытием того самого 115-ФЗ.

Создается искусственная задолженность юридического лица перед физическим лицом, например, по заработной плате. Далее физическое лицо получает либо исполнительный лист в суде, либо оформляет решение комиссии по трудовым спорам (КТС). Банк безакцептно списывает деньги со счета должника-юридического лица на счет физического лица согласно Закону об исполнительном производстве. Сейчас это единственная схема, против которой у банков нет оружия. Ведь по закону об исполнительном производстве банк не имеет право отказать в такой операции, даже под прикрытием того самого 115-ФЗ. теневая инкассация . У этой схемы есть еще второе название — «Торговый кэш». Это когда предприятия розничной торговли не инкассируют наличную выручку в банк, а отдают ее заказчикам кэша. Последние перечисляют эквивалент безналично на банковский счет розницы. Таким образом, происходит обмен наличности на безналичные деньги минуя банковскую кассу.

. У этой схемы есть еще второе название — «Торговый кэш». Это когда предприятия розничной торговли не инкассируют наличную выручку в банк, а отдают ее заказчикам кэша. Последние перечисляют эквивалент безналично на банковский счет розницы. Таким образом, происходит обмен наличности на безналичные деньги минуя банковскую кассу. закупка товаров у населения (металлолом, сельхоз продукция). Под предлогом расчетов за товары с населением, денежные средства снимаются наличными со счета юридического лица в кассе банка. В качестве обоснования в банк предоставляются фиктивные договора и чеки, подтверждающие расчеты с гражданами.

(металлолом, сельхоз продукция). Под предлогом расчетов за товары с населением, денежные средства снимаются наличными со счета юридического лица в кассе банка. В качестве обоснования в банк предоставляются фиктивные договора и чеки, подтверждающие расчеты с гражданами. использование лицевых счетов операторов связи. Оформляется договор на услуги связи с оператором. Денежные средства со счета юридического лица перечисляются на лицевой счет абонента. Далее договор расторгается, а остаток на счете получается наличными. Сейчас схема работает уже не так легко, как ранее. Операторы связи теперь обязаны исполнять тот самый 115-ФЗ, поэтому схематоз все чаще блокируются внутренними антиотмывочными службами«.

В любом случае их использование — на страх и риск. Контролирующие органы обналичивание не любят от слова совсем.