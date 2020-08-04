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Стоит ли учиться на программиста 1С? И что нужно будет знать кроме программирования?

Стоит ли учиться на программиста 1С? И кому стоит? Какой он вообще, этот программист, что он должен уметь кроме программирования?

Руководитель направления в стартап-студии Admitad Projects Владислав Губин спрашивает на своей странице в Facebook:

«Стоит ли в 2020 году учиться на 1С программиста? Если да, то где лучше всего?».

Уточняет, что это не для себя, а для друга.

Вот что ему отвечают в комментариях:

«Логика говорит, что нет. Но тут смотря кому учиться».

Именно ему не советуют. И немного разъясняют:

«Ну, если не тебе, то надо понимать для кого. В целом все просто: навык получать надо с запасом на какой то гарантированный срок, так как он (судя по всему) должен приносить денег. А сейчас

  • этих программистов много;
  • новые технологии отрасль как таковую схлопывают».
А вот другое мнение:

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«Стоит, грамотных мало, а тех, кто понимает бухгалтерию и налоги — вообще очень мало.Тупо написать обработку по ТЗ — это одно. А понять, что надо клиенту — это совсем иное».

Кто-то считает, что учиться нужно всему:

«С учётом вектора развития нашей страны, стоит учиться всему».

Кто-то предупредил, что это востребовано только в нашей стране:

«Если интерес к автоматизации бизнес-процессов сильнее „программерского прекрасного“, и не боишься локализации навыков только на Россию, то это очень перспективное направление».

А кто-то считает так:

«Мне кажется, если встал такой вопрос, то точно нет. Если это не манит и не прет, если надо советоваться, то я бы не стала. Программистом быстро не стать, это время и мотивация на шишки. Вот таргету лучше поучиться или директу — пару месяцев и ты уже профи на рынке».

А вывод можно сделать такой: как уже сказали в одном из комментариев выше, необходимо уметь не только программировать для данного случая. Нужно еще и в бухгалтерии и в налогах понимать, тогда будет большее взаимопонимание с клиентом.

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