Стоит ли учиться на программиста 1С? И что нужно будет знать кроме программирования?

Стоит ли учиться на программиста 1С? И кому стоит? Какой он вообще, этот программист, что он должен уметь кроме программирования?

Руководитель направления в стартап-студии Admitad Projects Владислав Губин спрашивает на своей странице в Facebook:

«Стоит ли в 2020 году учиться на 1С программиста? Если да, то где лучше всего?».

Уточняет, что это не для себя, а для друга.

Вот что ему отвечают в комментариях:

«Логика говорит, что нет. Но тут смотря кому учиться».

Именно ему не советуют. И немного разъясняют:

«Ну, если не тебе, то надо понимать для кого. В целом все просто: навык получать надо с запасом на какой то гарантированный срок, так как он (судя по всему) должен приносить денег. А сейчас этих программистов много;

новые технологии отрасль как таковую схлопывают».

А вот другое мнение: