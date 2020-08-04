Стоит ли учиться на программиста 1С? И что нужно будет знать кроме программирования?

А в 4 квартале того года уже ковид свирепствовал?
А я там есть ? Я живу в деревне Гадюкино. У меня трактор &qu...
полностью согласна, но в моем случае случилось ровно все нао...
согласна, для выявления теневых фирм прокладок как раз и при...
И в каком же это месте? Вы сами читали то, что цитировали? Т...
по самарским реалиям если за такой объем 40 дадут уже будет ...
да полно таких ,самая простенькая квартира в Москве стоит 10...
полностью согласна, некоторые банки такой извращенный софт и...
https://echo.msk.ru/news/2686969-echo.html
Приблизительная участь новых номеров:
Что то в этом есть...Лучше бы побольше роботов в сторительно...
Пусть таджиков нанимают за 15000, зарплата уборщицы. Или пус...
Такие зп и сейчас не всегда официально оформляются. А чиновн...
это про доставание Заказчика, о предоставлении документов св...
1С 8.3 не вызывала особых затруднений. Сейчас после неё при...
я вот прямо оооочень сомневаюсь что эта Юлия свои 9 лямов вл...
Для небольшого предприятия (30-80 млн годового оборота) опти...
Что употребляют люди, перед тем как такое придумать?
Только для впервые зарегистрированных ИП и только для весьма...
я так думаю что власти решили крест поставить на малом бизне...
Это вот все к чему? Ответа на свой вопрос я не увидела
Тут, я полагаю, идет расчет поставить ограничения по максима...
может дело в ручках, а не в фсс?Давно уже работаем - отправк...
Давно уже работаем. Никаких танцев, всё быстро и хорошо
Минимальная зарплата должна позволять трудящемуся: создавать...
2.3 Сообщать в 3х дневный срок в письменной форме ЗАКАЗЧИКУ ...
Не хочешь работать за небольшую зарплату - не работай
Как говорится, вернемся к нашим баранам...Вчера позвонил в о...
Что день, что два... Пробовала я как-то несколько раз пройти...
есть два варианта: 1) обороты не позволяют работать на спец ...
Заинтересовал пункт 1. А, простите, как прописанная ответств...
Вы подозреваете, что ИП тайный миллионер и может покупать кв...
Новость написана ровно по тексту проекта. Что там изложено, ...
без закона никак!!!!!!! текст:"определить ее минимальну...
Я работаю в штате, и одновременно веду на аутсорсе несколько...
Все правильно, а то одному за удар ногой срок дают, а другом...