Карантинный больничный входит в стаж для отпуска за ненормированный день

Как известно, в период пандемии работники в возрасте 65 находились на больничном с кодом 03. Период их оплачиваемого освобождения от работы длился несколько месяцев.

В этой связи у работодателей возникает вопрос — как учитывать этот нерабочий стаж. Как известно, период временной нетрудоспособности входит в стаж для отпуска.

А если речь идет об дополнительных днях отпуска, которые даются за ненормированный рабочий день? Ведь фактически сотрудник в таком ненормированном режиме не работал.

Разъяснения по этому вопросу дали в Роструде.

Там пояснили, что дополнительный отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего времени предоставляется за сам факт установления работнику такого режима в трудовом договоре, а не в зависимости от количества отработанной времени.

Пропорционально отработанному времени предоставляется только дополнительный отпуск за работу во вредных или опасных условиях труда.

Кроме того, период временной нетрудоспособности работника включается в стаж работы, дающий право на оплачиваемый отпуск.