Поправки в НДС для российского ПО приведут к новым налоговым схемам?

Сразу оговоримся, мы тут ни к чему не призываем и ничего не предлагаем. Материал мы публикуем только в ознакомительных целях, и ничего более.

Пишет об этом телеграм-канал «Баблишко 2.0»:

«В Налоговый кодекс внесли изменения, открывающий широкие горизонты по оптимизации НДС. В частности, Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 265-ФЗ содержит изменения в перечень операций, не подлежащих обложению НДС.

Освобождение от НДС операций по реализации и передаче исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных по статье 149 НК сохранено только для российских разработчиков, входящих в единый реестр.

Отдельно выделен новый подпункт 26.1 пункта 1 статьи 149. Здесь сказано об освобождении от НДС передачи исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.