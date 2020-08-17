Сбербанк снизил ставки по вкладам

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behappy25 Но ведь 100-ая строка всё равно д.б. 31.12. Независимо от 11... Форму 6-НДФЛ радикально изменят

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