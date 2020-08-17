Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях. Интересно, а кто-то сейчас оставляет вклады в банках?
Максимальная доходность по основным депозитам теперь предлагается по вкладу «Сохраняй» — 3,5% вместо 3,65% ранее. Максимальный доход по этому депозиту можно получить, разместив сумму от 400 тыс. рублей на срок 1-2 года.
Одновременно банк запустил промо-вклад «Встречай осень» с максимальной доходностью 4%. Вклад можно открыть до 30 сентября, такая доходность будет обеспечена для депозитов на 1 год и 2 года.
По материалам «Интерфакс».