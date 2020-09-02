Социальный вычет по НДФЛ будут давать лечение взрослых детей и братьев/сестер

Как мы писали ранее, сегодня Минфин опубликовал проект поправок в НК. Основная революция – это введение упрощенного порядка получения вычетов по НДФЛ без декларации 3-НДФЛ.

Однако есть в проекте и другие изменения относительно вычетов. Одно из них касается вычета на лечение.

Сейчас родители могут получить вычет на лечение своих детей до 18 лет. На эту тему уже давно идут баталии, в Госдуму вносились проекты, создавались петиции в Интернете. Люди не понимают, почему можно получить вычет на работающих родителей, но нельзя получить вычет на неработающего ребенка-студента.

И вот наконец это недоразумение разрешится.

В проекте Минфина прописано, что вычет на лечение будут давать на детей до 24 лет.

Кроме того, вычет будут давать на лечение брата/сестры в возрасте до 24 лет.