⚡ Состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы

Алексея Навального вывели из искусственной комы. По сообщению из клиники «Шарите», где он проходит лечение, состояние улучшилось. Он реагирует на то, что с ним говорят.

Об этом сообщают на сайте оппозиционера.

«Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, закончена. Пациента постепенно отключат от аппарата ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним говорят. Тем не менее по-прежнему не исключены последствия тяжелого отравления» — приводят там перевод пресс-релиза клиники.

Политик с 22 августа проходит лечение в «Шарите», университетской клинике Берлина.