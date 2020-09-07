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⚡ Состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы

Алексея Навального вывели из искусственной комы. По сообщению из клиники «Шарите», где он проходит лечение, состояние улучшилось. Он реагирует на то, что с ним говорят.

Об этом сообщают на сайте оппозиционера.

«Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, закончена. Пациента постепенно отключат от аппарата ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним говорят. Тем не менее по-прежнему не исключены последствия тяжелого отравления» — приводят там перевод пресс-релиза клиники.

Политик с 22 августа проходит лечение в «Шарите», университетской клинике Берлина.

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