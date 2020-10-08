Правительство против вычета на лечение детей старше 18 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата фракции КПРФ Михаила Щапова о праве на социальный налоговый вычет в отношении расходов налогоплательщика в пользу его детей и подопечных, независимо от их возраста.

Сейчас Налоговый кодекс позволяет налогоплательщикам получить налоговый вычет по НДФЛ, если они оплачивали медицинские услуги себе, супругу, родителю, а также детям и подопечным, но в возрасте до 18 лет. Автор проекта предложил убрать возрастное ограчение.

Но правительственной комиссии проект не понравился. В отзыве они отмечают, что суммы НДФЛ в полном объеме поступают в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований, а расширение оснований получения социального налогового вычета по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов этих бюджетов, из средств которых также финансируются социальные программы. Автор же проекта не указан источники компенсации этих выпадающих доходов.

По материалам ТАСС