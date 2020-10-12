Налоговики исправляют платежки от организации. И жалуются, что постоянно приходится это делать

Налоговики звонят директору и жалуются, что им приходится постоянно исправлять платежки от его организации. Что бы это могло быть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, было ли у кого-нибудь такое: звонок директору из налоговой. „Почему мы за вас вечно исправляем ваши платёжки?“ С каких это пор налоговая платёжки исправляет? Что это может быть?».

Кто-то пишет, что исправляют КБК, ОКТМО. А вот что еще пишут в комментариях:

«Нам аж требование пришло, предоставить систему контроля за платежами, наошибались вы говорят за весь год на 5732 рубля. Позвонили, оказалось что когда директор в банк грузит ПП по НДФЛ на обособку, умный банк меняет КПП на головной и в налоговой это сами руками исправляли».

Еще пишут что КПП мог смениться:

«Бывает. КПП могло измениться у ИФНС, ещё что-то. Но у них каждый раз „вечно“».

Вот тоже про КПП пишут:

«У меня такое было: сменили мы КПП, а в Сбере в реквизитах наших не исправила».

Но тут, похоже, сама компания забыла КПП новый указать, видимо, после смены адреса.

Коллеги, а вам налоговики платежки исправляют? Тоже «вечно»?