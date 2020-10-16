Обналичивание под видом зарплаты. ТОП-3 популярных схемы

Три популярные схемы по обналичиванию денег с помощью зарплаты. Материал выложен в чисто ознакомительных целях, и не является призывом или руководством к действию.
Эти три схемы разбирают в телеграм-канале «Тот самый 115-ФЗ».
Схема 1. Выплата авансаСамая лёгкая и распространенная схема. Основная ее суть состоит в том, что при выплате аванса по заработной плате уплата НДФЛ и страховых взносов не осуществляется. Юридическое лицо перечисляет денежные средства на счета множества физических лиц с основанием платежа «выплата аванса по заработной плате».
Далее, поступившие на счета физ лиц денежные средства, обналичиваются. Минус схемы состоит в том, что использовать ее можно один раз в одном банке. При попытке заплатить аванс повторно, можно получить запрос о подтверждении уплаты налогов, которых естественно нет. Существует много вариаций исполнения схемы, например:
- Открытие счетов во множестве банков и выплата авансов «работникам» сразу из всех банков по типу веерного обналичивания.
- Вывод остатка с заблокированного счета по 115-ФЗ. Многие банки разрешают осуществлять налоговые и зарплатные платежи с заблокированных счетов без санкций и отказов в проведении операции. Иногда получается вывести и обналичить остаток под видом аванса по заработной плате сотрудникам.
Схема 2. Зарплатный проектВ отличии от первого варианта схемы, здесь уже проявляется некий креатив с целью пустить пыль в глаза внутреннему контролю банка.
После открытия счета компания заключает с банком соглашение об обслуживании зарплатного проекта организации. Тем самым имитируется реальная деятельность с целью ухода от контроля со стороны антиотмывочных подразделений банков. После получения и активации банковских карт, компания начинает активно перечислять туда денежные средства под видом как авансов, так и непосредственно заработной платы. В дальнейшем денежные средства обналичиваются. Наверное, не стоит подробно объяснять, что карты оформляются на подставных лиц, которые не имеют никаких трудовых отношений с данной фирмой.
Выплата такой «заработной платы» осуществляется до тех пор, пока компания не попадет в поле зрения фин мониторинга. В таком случае организация получает запрос от банка на предоставление документов, подтверждающих уплату НДФЛ и страховых взносов с выплаченной заработной платы. Само собой, ответить банку нечего, и компания сливается. Банкиры давно знают про эту схему, поэтому все средние и крупные зарплатные проекты проходят дополнительную проверку. Бывает и так, что представители службы безопасности выезжают на предприятие, чтобы лично убедиться в наличии сотрудников.
Схема 3. Имитация реальной зарплатыСуть этой схемы заключается в следующем.
- Организация открывает счета для выплаты заработной платы одновременно в нескольких банках. Чем больше счетов, тем дешевле себестоимость схемы.
- Со счета в одном из банков производится оплата НДФЛ и страховых взносов.
- Со счетов других банков выплачивается «заплата», но без уплаты НДФЛ и взносов.
- Если компания получает запрос от фин мониторинга, то в ответ представляются реальные платежки об оплате всех налогов.
- Денежные средства перечисляются физическим лицам и в дальнейшем обналичиваются.
- непродолжительный период, прошедший с момента создания организации — «работодателя», или смена руководителя (участника), произведенная незадолго до обращения в банки;
- иные хозяйственные платежи по счету не проводятся;
- денежные средства, предназначенные для выплаты «зарплат», не накапливаются постепенно на счете, а поступают большой суммой со счета в другом банке;
- выплаты «зарплаты» производятся нерегулярно;
- превышение сумм «зарплат» по сравнению со средним уровнем в отрасли.