Обналичивание под видом зарплаты. ТОП-3 популярных схемы

Три популярные схемы по обналичиванию денег с помощью зарплаты. Материал выложен в чисто ознакомительных целях, и не является призывом или руководством к действию.

Эти три схемы разбирают в телеграм-канале «Тот самый 115-ФЗ».

Схема 1. Выплата аванса

Самая лёгкая и распространенная схема. Основная ее суть состоит в том, что при выплате аванса по заработной плате уплата НДФЛ и страховых взносов не осуществляется. Юридическое лицо перечисляет денежные средства на счета множества физических лиц с основанием платежа «выплата аванса по заработной плате».

Далее, поступившие на счета физ лиц денежные средства, обналичиваются. Минус схемы состоит в том, что использовать ее можно один раз в одном банке. При попытке заплатить аванс повторно, можно получить запрос о подтверждении уплаты налогов, которых естественно нет. Существует много вариаций исполнения схемы, например:

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Открытие счетов во множестве банков и выплата авансов «работникам» сразу из всех банков по типу веерного обналичивания.

Вывод остатка с заблокированного счета по 115-ФЗ. Многие банки разрешают осуществлять налоговые и зарплатные платежи с заблокированных счетов без санкций и отказов в проведении операции. Иногда получается вывести и обналичить остаток под видом аванса по заработной плате сотрудникам.

Схема 2. Зарплатный проект

В отличии от первого варианта схемы, здесь уже проявляется некий креатив с целью пустить пыль в глаза внутреннему контролю банка.

После открытия счета компания заключает с банком соглашение об обслуживании зарплатного проекта организации. Тем самым имитируется реальная деятельность с целью ухода от контроля со стороны антиотмывочных подразделений банков. После получения и активации банковских карт, компания начинает активно перечислять туда денежные средства под видом как авансов, так и непосредственно заработной платы. В дальнейшем денежные средства обналичиваются. Наверное, не стоит подробно объяснять, что карты оформляются на подставных лиц, которые не имеют никаких трудовых отношений с данной фирмой.

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Выплата такой «заработной платы» осуществляется до тех пор, пока компания не попадет в поле зрения фин мониторинга. В таком случае организация получает запрос от банка на предоставление документов, подтверждающих уплату НДФЛ и страховых взносов с выплаченной заработной платы. Само собой, ответить банку нечего, и компания сливается. Банкиры давно знают про эту схему, поэтому все средние и крупные зарплатные проекты проходят дополнительную проверку. Бывает и так, что представители службы безопасности выезжают на предприятие, чтобы лично убедиться в наличии сотрудников.

Схема 3. Имитация реальной зарплаты

Суть этой схемы заключается в следующем.

Организация открывает счета для выплаты заработной платы одновременно в нескольких банках. Чем больше счетов, тем дешевле себестоимость схемы. Со счета в одном из банков производится оплата НДФЛ и страховых взносов. Со счетов других банков выплачивается «заплата», но без уплаты НДФЛ и взносов. Если компания получает запрос от фин мониторинга, то в ответ представляются реальные платежки об оплате всех налогов. Денежные средства перечисляются физическим лицам и в дальнейшем обналичиваются.

Как правило, банкиры выявляют такую схему по следующим признакам: