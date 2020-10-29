Сертификат оценки рисков в области безопасности труда по PRAS в госзакупках. Это развод?

Компания выиграла тендер и от нее заказчик требует некий сертификат оценки рисков в области безопасности труда по PRAS. Что-то новое в госзакупках или банальный развод?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Поистине марсианский вопрос (других не держим). Выиграли тендер на поставку всякого. Нам, разумеется, выкатили список на 8 листов документов всяких. И в частности „Оценка рисков в области безопасности труда и охраны здоровья по PRAS“. Погуглила — стоит такая оценка, как крыло от Боинга. Подскажет, может, кто-нибудь — какие компании обязаны ее проводить? Может, нам и не надо вовсе?».

Интересно, точно выиграли, или просто получили аналог «нигерийского письма», о котором писали недавно на «Клерке»?

Вот что в комментариях пишут:

«Требования к участнику закупки предъявляются до, а не после. Смотрите документы, если их не было, шлите лесом, но юридически грамотно, иначе попадете в реестр недобросовестных в связи с отказом от заключения договора».

Еще пишут, что был развод с подобным сертификатом, только назывался по-другому.

«Тоже был такой развод — получение сертификата РПО. Естественно, контора-заказчик сразу слилась».

Кто-то пишут, что да, обратились к заказчику, те указали на контору, в которой все сделали за «вменяемые деньги».

А кто-то дал ссылку на другой ресурс, и там как раз об этом. И это развод.

Вот так выглядит запрос:

А вот так выглядит сертификат за 30 тысяч:

Все больше кажется, что это очередной вариант «нигерийских писем». А еще стоит обратиться к ст. 51 закона о госзакупках, 44-ФЗ. Там есть перечень документов для подачи заявки на участие в конкурсе.