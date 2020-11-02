Обналичка при помощи исполнительных документов и решений КТС. ТОП-5 способов банков по противодействию

Схема по обналичиванию денег через исполнительные документы и решения КТС пока для банков является «крепким орешком». Но банки разрабатывают свои методы для противостояния.

О том, как банки противостоят схеме с исполнительными документами, рассказывают в телеграм-канале «Тот самый 115-ФЗ».

«Когда в банк предоставляется исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ, решение КТС и пр.), то банк обязан его исполнить без оглядки на тот самый 115-ФЗ. Такой принцип работает, даже если есть все основания считать, что суть судебного спора мнимая, направленная исключительно на вывод денежных средств.

Если банк откажется переводить деньги по исполнительному документу, то будет привлечен к ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ (штраф в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей).

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Вот какие методы борьбы доступны банкирам на сегодняшний день:

Проинформировать ЦБ и РосФинМониторинг о подозрительной операции. Применяется всегда, но по мнению ЦБ этого недостаточно. Привлечь службу безопасности банка и правоохранительные органы. Применяется редко и в крайних случаях, например, при очень больших суммах и рисках. Подключить личные связи с коллегами из других банков и заранее предупреждать о поступлениях денежных средств на счета их клиентов по сомнительным исполнительным листам. В этом случае хотя платеж будет и „выпущен“ одним банком, но заблокирован вторым. Запрет на зачисление денежных средств. Из-за законодательной коллизии между ст. 858 ГК РФ и Закона 115-ФЗ данный метод не применяется. Установить жесткие критерии при открытии счета. В большинстве случаев схемы используются фирмами-однодневками и такой подход является самым эффективным, позволяющим пресечь схематику на начальной стадии.

Все вышеперечисленные методы не обеспечивают 100% победу над схемой с исполнительными листами, поэтому тема жива и активно используется, пусть и в меньших объемах по сравнению с ее расцветом в 2010 — 2015 годах».