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Президента просят обеспечить всех школьников компьютерами и интернетом

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев просит Путина бесплатно обеспечить школьников компьютерами и интернетом.

«Мы планируем поднять тему дистанционного образования, которое сегодня оказывается очень дорогим, особенно для малообеспеченных семей. Компьютеры, трафик оплачивают семьи, и под ударом оказывается 43-я статья конституции о бесплатном образовании» — сказал глава СПЧ.

Он также подчеркнул, что расходы по обеспечению должно нести государство.

«Расходы должно нести государство, обеспечивая учащихся трафиком и компьютерами. Это нужно решать, так как мы не знаем, сколько продлится эпидемия и что будет дальше», — подчеркнул Фадеев.

По материалам «Коммерсантъ».

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