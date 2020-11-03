Президента просят обеспечить всех школьников компьютерами и интернетом

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев просит Путина бесплатно обеспечить школьников компьютерами и интернетом.
«Мы планируем поднять тему дистанционного образования, которое сегодня оказывается очень дорогим, особенно для малообеспеченных семей. Компьютеры, трафик оплачивают семьи, и под ударом оказывается 43-я статья конституции о бесплатном образовании» — сказал глава СПЧ.
Он также подчеркнул, что расходы по обеспечению должно нести государство.
«Расходы должно нести государство, обеспечивая учащихся трафиком и компьютерами. Это нужно решать, так как мы не знаем, сколько продлится эпидемия и что будет дальше», — подчеркнул Фадеев.
По материалам «Коммерсантъ».