Услуги ЖКХ в следующем году поднимутся на 4-6%

Эксперты предупреждают, что в 2021 году россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ примерно на 4-6%.
Об этом сообщает директор Организации народного контроля Наталья Чернышева, пишут «РИА Новости».
«Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году», — предположила эксперт.
Кроме того, отметила Чернышева, с нового года людей «поджидает новая напасть» — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Когда его отменят, многие российские семьи окажутся в очень непростой ситуации из-за долгов.
«И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — сказала эксперт.