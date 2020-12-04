Точная дата в графике отпусков – право или обязанность?

Трудовое законодательство предписывает работодателям утверждать график отпусков не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

«Конкретную дату в графике отпусков можно не ставить, ограничившись указанием месяца», – заявила заместитель руководителя Гострудинспекции в Республике Башкортостан Оксана Ванскова.

Между тем ранее Роструд пояснял, что при составлении графика отпусков необходимо указывать конкретные даты предоставления работнику отпуска, а не только месяц.

Более того, иногда дело доходит до суда.

Так, например, в Решение Первомайского райсуда г. Новосибирска от 27.07.2016 № 12-160/201 говорится, что в графике отпусков предполагаемую дату начала отпуска необходимо указывать с целью исключения нарушения прав работника и интересов работодателя, придания определенности трудовым отношениям.

Однако отсутствие в графике отпусков даты начала отпуска не будет являться нарушением трудового законодательства как объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 5.27 КоАП РФ, если нет конкретных случаев нарушениях прав работника на предоставление отпуска.