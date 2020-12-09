Банк друга Путина за счет 2,5% комиссий за оплату услуг ЖКХ собирает не менее 2 млрд в год

Банк «Россия» наживается на повышенных комиссиях по платежам за услуги ЖКХ, зарабатывая не менее 2 миллиардов рублей в год. Причем комиссия там до 2,5%, когда как средняя по стране 0,4%.
Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на издания «Проект» и «The Bell».
Издания увязывают данный банк с Юрием Ковальчуком, которого называют близким другом Путина. Ковальчук является крупнейшим акционером данного банка.
«Россия» берет за свои услуги от 0,3% до 2,5%. Это выше средней комиссии по стране, которая составляет 0,4%. Коммунальные комиссии должны приносить «России» не менее двух миллиардов рублей в год, подсчитал The Bell..А вот и примеры платежек с упоминанием этого банка:
Кроме того, издания пишут, что банк «Россия»:
- Владеет компанией «Крыммедстрах», которая выдает большую часть полисов ОМС в Крыму. С ней сотрудничают 87 медицинских организаций из 108, зарегистрированных в регионе.
- Связан с винодельней «Инкерман», является основным претендентом на покупку предприятия «Массандра», а «дочка» банка купила за 1,5 миллиарда рублей завод шампанских вин «Новый свет» в 2017 году.
- Многие поставщики услуг, за которые банк получает комиссию, входят в группу «Интер РАО». Ее возглавляет сын Юрия Ковальчука Борис Ковальчук.