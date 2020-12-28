Все российские регионы объявили 31 декабря выходным днем

Северная Осетия объявила 31 декабря выходным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Ранее аналогичное решение приняли в Краснодарском крае, Чечне и других регионах. Таким образом, теперь все россияне будут отдыхать в последний день 2020 года.

На прошлой неделе Владимир Путин призвал глав всех субъектов Федерации сделать 31-е число выходным. По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.