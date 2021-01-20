2021. В какие регионы России можно спокойно поехать, не рискуя попасть на карантин

Путешествия во время пандемии: куда можно ехать спокойно, а где ждет карантин. И для кого именно введены карантинные меры.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказывает, нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19. Данные собраны по официальным документам и актуальны на 19 января.

На всей территории России сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте.

В ряде регионов действует обязательный или рекомендованный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и/или людей с хроническими заболеваниями. К ним относятся, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Башкортостан, Вологодская область и многие другие регионы.

В некоторых регионах рекомендована самоизоляция для всех. К примеру, такие рекомендации есть в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Республике Калмыкия, Красноярском крае, Республике Марий Эл, Мордовии, Приморском крае, Ростовской области, Татарстане, Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе.

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Как правило, для приезжих нет ужесточений в режиме самоизоляции, но есть исключения. Самоизоляция для туристов или карантин на 14 дней показаны или рекомендованы в следующих регионах:

Севастополь : карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;

: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы; Республика Алтай : прибывшим из других регионов и стран рекомендован карантин 14 дней;

: прибывшим из других регионов и стран рекомендован карантин 14 дней; Архангельская область : карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;

: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы; Республика Башкортостан : карантин для прибывших на работу в регион;

: карантин для прибывших на работу в регион; Республика Бурятия : для прибывших на работу в регион — карантин или тест ПЦР;

: для прибывших на работу в регион — карантин или тест ПЦР; Волгоградская область : карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;

: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы; Ивановская область : ПЦР-тест или карантин 14 дней;

: ПЦР-тест или карантин 14 дней; Республика Калмыкия : прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней

: прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней Камчатский край : карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;

: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы; Красноярский край : обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов;

: обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов; Курская область : карантин для приезжающих из других стран;

: карантин для приезжающих из других стран; Магаданская область : карантин для прибывших из других регионов с целью работы;

: карантин для прибывших из других регионов с целью работы; Республика Мордовия : карантин для прибывших из зарубежных стран по суше и для иностранцев с целью работы;

: карантин для прибывших из зарубежных стран по суше и для иностранцев с целью работы; Ненецкий автономный округ : прибывшим из других регионов — тест ПЦР или карантин 14 дней;

: прибывшим из других регионов — тест ПЦР или карантин 14 дней; Нижегородская область : для прибывающих из-за границы по воздуху — ПЦР-тест, для остальных — карантин;

: для прибывающих из-за границы по воздуху — ПЦР-тест, для остальных — карантин; Новосибирская область : карантин для прибывших из других стран по суше;

: карантин для прибывших из других стран по суше; Орловская область : карантин для приезжающих из других стран;

: карантин для приезжающих из других стран; Пермский край : карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы;

: карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы; Республика Саха (Якутия) : карантин для прибывших с целью работы;

: карантин для прибывших с целью работы; Смоленская область : тест ПЦР или самоизоляция 14 дней;

: тест ПЦР или самоизоляция 14 дней; Ставропольский край : для прибывших из неблагоприятных регионов — самоизоляция 14 дней или ПЦР тест, кроме людей, следующих на санаторно-курортное лечение;

: для прибывших из неблагоприятных регионов — самоизоляция 14 дней или ПЦР тест, кроме людей, следующих на санаторно-курортное лечение; Республика Удмуртия : рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок;

: рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок; Республика Чувашия : самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран;

: самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран; Ярославская область: рекомендована самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран.

В некоторых регионах. К их числу относятся Республика Алтай, Владимирская область, Забайкальский край, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Карелия, Приморский край, Смоленская область, Томская область, Ульяновская область, Чеченская Республика.