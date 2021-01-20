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#2021. В какие регионы России можно спокойно поехать, не рискуя попасть на карантин

Путешествия во время пандемии: куда можно ехать спокойно, а где ждет карантин. И для кого именно введены карантинные меры.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказывает, нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19. Данные собраны по официальным документам и актуальны на 19 января.

На всей территории России сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте.

В ряде регионов действует обязательный или рекомендованный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и/или людей с хроническими заболеваниями. К ним относятся, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Башкортостан, Вологодская область и многие другие регионы. 

В некоторых регионах рекомендована самоизоляция для всех. К примеру, такие рекомендации есть в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Республике Калмыкия, Красноярском крае, Республике Марий Эл, Мордовии, Приморском крае, Ростовской области, Татарстане, Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе.

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Как правило, для приезжих нет ужесточений в режиме самоизоляции, но есть исключения. Самоизоляция для туристов или карантин на 14 дней показаны или рекомендованы в следующих регионах:

  • Севастополь: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;
  • Республика Алтай: прибывшим из других регионов и стран рекомендован карантин 14 дней;
  • Архангельская область: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;
  • Республика Башкортостан: карантин для прибывших на работу в регион;
  • Республика Бурятия: для прибывших на работу в регион — карантин или тест ПЦР;
  • Волгоградская область: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;
  • Ивановская область: ПЦР-тест или карантин 14 дней;
  • Республика Калмыкия: прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней
  • Камчатский край: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;
  • Красноярский край: обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов;
  • Курская область: карантин для приезжающих из других стран;
  • Магаданская область: карантин для прибывших из других регионов с целью работы;
  • Республика Мордовия: карантин для прибывших из зарубежных стран по суше и для иностранцев с целью работы;
  • Ненецкий автономный округ: прибывшим из других регионов — тест ПЦР или карантин 14 дней;
  • Нижегородская область: для прибывающих из-за границы по воздуху — ПЦР-тест, для остальных — карантин;
  • Новосибирская область: карантин для прибывших из других стран по суше;
  • Орловская область: карантин для приезжающих из других стран;
  • Пермский край: карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы;
  • Республика Саха (Якутия): карантин для прибывших с целью работы;
  • Смоленская область: тест ПЦР или самоизоляция 14 дней;
  • Ставропольский край: для прибывших из неблагоприятных регионов — самоизоляция 14 дней или ПЦР тест, кроме людей, следующих на санаторно-курортное лечение;
  • Республика Удмуртия: рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок;
  • Республика Чувашия: самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран;
  • Ярославская область: рекомендована самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран.
В некоторых регионах туристы должны сообщить о себе. К их числу относятся Республика Алтай, Владимирская область, Забайкальский край, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Карелия, Приморский край, Смоленская область, Томская область, Ульяновская область, Чеченская Республика.
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Также для посещения ряда регионов может потребоваться тест ПЦР, подтверждающий отсутствие COVID-19:

  • Севастополь: для прибывших из других регионов с целью размещения в гостиницах;
  • Архангельская область: прибывающим на территорию сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района;
  • Республика Бурятия: прибывающим на самолете из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска;
  • Ивановская область: прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест или пройти карантин 14 дней;
  • Калининградская область: гражданам России, прибывшим по суше, нужен ПЦР-тест;
  • Камчатский край: для прибывших их других регионов России;
  • Республика Карелия: для прибывших с целью работы:
  • Липецкая область: прибывшим из других регионов рекомендовано иметь тест ПЦР;
  • Магаданская область: въезд в Северо-Эвенский городской округ только при наличии отрицательного теста на COVID-19;
  • Ненецкий автономный округ: прибывшим из других регионов — тест ПЦР или карантин 14 дней
  • Нижегородская область: для прибывающих из-за границы по воздуху — ПЦР-тест, для остальных — карантин;
  • Оренбургская область: прибывшие из других регионов должны сдать тест ПЦР или самоизолироваться на 14 дней; иностранные граждане, въезжающие на территорию Оренбургской области с приграничной территории Казахстана, должны предоставить справку о тесте ПЦР или придётся самоизолироваться до получения отрицательного результата теста на COVID-19;
  • Пензенская область: для прибывших из других регионов или стран;
  • Смоленская область: тест ПЦР или самоизоляция 14 дней;
  • Ставропольский край: для прибывших из неблагоприятных регионов — самоизоляция 14 дней или ПЦР тест, кроме людей, следующих на санаторно-курортное лечение;
  • Чеченская Республика: прибывшие из других регионов должны иметь отрицательный тест ПЦР;
  • Чукотский край: прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител М и G;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ: прибывшим из других регионов — тест ПЦР, кроме жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.
Пропускной режим повсеместно не введен, но есть некоторые исключения. Например, въезд граждан на территорию г. о. Минусинск и Минусинского района (Красноярский край) осуществляется через контрольный пункт на участке автомобильной дороги Р-257 «Енисей» км 425. Въезд в Кировск и Апатиты (Мурманская область) разрешен людям с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) на территории Мурманской области. Остальные обязаны оформить пропуск. Въезд осуществляется через КПП.

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В Костромской области действует запрет на въезд организованных групп детей из других субъектов страны.
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