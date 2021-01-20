2021. В какие регионы России можно спокойно поехать, не рискуя попасть на карантин

Путешествия во время пандемии: куда можно ехать спокойно, а где ждет карантин. И для кого именно введены карантинные меры.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказывает, нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19. Данные собраны по официальным документам и актуальны на 19 января.
На всей территории России сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте.
В ряде регионов действует обязательный или рекомендованный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и/или людей с хроническими заболеваниями. К ним относятся, к примеру, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Башкортостан, Вологодская область и многие другие регионы.
В некоторых регионах рекомендована самоизоляция для всех. К примеру, такие рекомендации есть в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Республике Калмыкия, Красноярском крае, Республике Марий Эл, Мордовии, Приморском крае, Ростовской области, Татарстане, Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе.
Как правило, для приезжих нет ужесточений в режиме самоизоляции, но есть исключения. Самоизоляция для туристов или карантин на 14 дней показаны или рекомендованы в следующих регионах:
- Севастополь: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;
- Республика Алтай: прибывшим из других регионов и стран рекомендован карантин 14 дней;
- Архангельская область: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;
- Республика Башкортостан: карантин для прибывших на работу в регион;
- Республика Бурятия: для прибывших на работу в регион — карантин или тест ПЦР;
- Волгоградская область: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;
- Ивановская область: ПЦР-тест или карантин 14 дней;
- Республика Калмыкия: прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней
- Камчатский край: карантин для иностранцев, прибывших с целью работы;
- Красноярский край: обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов;
- Курская область: карантин для приезжающих из других стран;
- Магаданская область: карантин для прибывших из других регионов с целью работы;
- Республика Мордовия: карантин для прибывших из зарубежных стран по суше и для иностранцев с целью работы;
- Ненецкий автономный округ: прибывшим из других регионов — тест ПЦР или карантин 14 дней;
- Нижегородская область: для прибывающих из-за границы по воздуху — ПЦР-тест, для остальных — карантин;
- Новосибирская область: карантин для прибывших из других стран по суше;
- Орловская область: карантин для приезжающих из других стран;
- Пермский край: карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы;
- Республика Саха (Якутия): карантин для прибывших с целью работы;
- Смоленская область: тест ПЦР или самоизоляция 14 дней;
- Ставропольский край: для прибывших из неблагоприятных регионов — самоизоляция 14 дней или ПЦР тест, кроме людей, следующих на санаторно-курортное лечение;
- Республика Удмуртия: рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок;
- Республика Чувашия: самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран;
- Ярославская область: рекомендована самоизоляция для прибывающих из зарубежных стран.