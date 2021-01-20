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Приглашаем на бесплатный вебинар по ФСБУ «Запасы». Уже 22 января!

Вы уже точно успели изучить новые федеральные стандарты учета? Если нет, то у вас есть прекрасная возможность это сделать. И главное, бесплатно!

Центр обучения «Клерка» и спикер Наталья Никитченко приглашают на бесплатный вебинар «ФСБУ "Запасы": что важно знать бухгалтеру». Он уже совсем скоро, 22 января. Начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • Как перейти на ФСБУ 5/2019 ретроспективно или перспективно;
  • В каком порядке признавать запасы к бухгалтерскому учету;
  • Что такое отчетная дата в бухгалтерском и налоговом учете;
  • Как производить оценку запасов после признания;
  • Что считать справедливой стоимостью, как ее определить, какими документами подтвердить правильность определения справедливой стоимости;
  • Что считать чистой стоимостью продажи, как создать резерв на обесценение запасов;
  • Как учесть незавершенное производство и готовую продукцию по правилам ФСБУ 5/2019, как оценить готовую продукцию и незавершенное производство, после признания.
  • Различия при принятии запасов к учету между бухгалтерским учетом и налоговым учетом.

Записывайтесь прямо сейчас! Времени остается мало!

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