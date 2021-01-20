Приглашаем на бесплатный вебинар по ФСБУ «Запасы». Уже 22 января!

Вы уже точно успели изучить новые федеральные стандарты учета? Если нет, то у вас есть прекрасная возможность это сделать. И главное, бесплатно!
Центр обучения «Клерка» и спикер Наталья Никитченко приглашают на бесплатный вебинар «ФСБУ "Запасы": что важно знать бухгалтеру». Он уже совсем скоро, 22 января. Начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- Как перейти на ФСБУ 5/2019 ретроспективно или перспективно;
- В каком порядке признавать запасы к бухгалтерскому учету;
- Что такое отчетная дата в бухгалтерском и налоговом учете;
- Как производить оценку запасов после признания;
- Что считать справедливой стоимостью, как ее определить, какими документами подтвердить правильность определения справедливой стоимости;
- Что считать чистой стоимостью продажи, как создать резерв на обесценение запасов;
- Как учесть незавершенное производство и готовую продукцию по правилам ФСБУ 5/2019, как оценить готовую продукцию и незавершенное производство, после признания.
- Различия при принятии запасов к учету между бухгалтерским учетом и налоговым учетом.
Записывайтесь прямо сейчас! Времени остается мало!