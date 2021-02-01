Как бухгалтеры реагируют на просьбы работников, постоянно отрывающие от работы

Бухгалтеры жалуются, что работники закидали бухгалтерию просьбами. Кому-то нужно зарплату только раз в месяц получать, а кому-то постоянно справки нужны. Кому отказывать, а к кому прислушаться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«У нас сотрудники закидали бухгалтерию просьбами. Один зарплату хочет один раз в месяц получать, другому услугу нужно оплатить в счет будущей зарплаты, третий из командировки попозже хочет вернуть. Это только у нас такие работники? Поделитесь, что просят у вас сотрудники и в чем отказываете?».

В комментарих пишут, что в каждой компании по-разному. У кого-то таких просьб нет:

«У нас таких просьб нет. Только справки или какие либо разъяснения. Если какие то странные просьбы типа ЗП раз в месяц- объясняем, что это незаконно. Ну а оплатить услуги — только по согласованию с гендиром».

У кого-то есть просьбы от работников, но на них просто не реагируют:

«Ни какие просьбы не реагирую. ЗП два раза в месяц. Получили и пусть тратят как хотят и где хотят. Ни каких продлений командировок без служебной необходимости. И никаких займов. Банки есть для этого. Один раз пойдёшь навстречу — на шею сядут и понукать начнут».

А у кого-то вот с такими просьбами приходят:

«Постоянно просят поменять банки (новые карты), все пытаются от приставов бегать таким образом. Одно радует директор у нас нормальный, всех в сад».

Еще вот такой аргумент приводят, что это не относится к полномочиям бухгалтерии:

«Единоначалие никто не отменял. Бухгалтерия такие вопросы не решает».

У кого-то только с справками проблема.

«2 раза в месяц на карту. 90 процентов в сбере. По судебным приставам никаких поблажек. Одно плохо, 580 человек постоянно хотят справки. Да ещё почти 40 декретниц — тут вообще ужас со справками».

А вот обстоятельный комментарий, как у себя все устроили.

«Такая же история... Времени отжирают вагон лишнего.

Делаем следующее:

Первое — только через заявление в письменном виде.

Второе регламент по выплате зарплаты изменить может исключительно главбух, засим кривые выплаты запрещены по определению (типа хочу не как все). Если желаете отдельно — счет плюсом за любой левый движняк на 5000 руб. в месяц и пожалуйста — хот в Папуа-Новую Гвинею оплатим.

Третье — типы заявлений определены — есть в общем доступе для всех.

А вот, что касается приставов и алиментов — тут исполняем, ибо не обойти, но для клиента — тоже лимит в месяц стоит, если больше — плюс оплата. Еще, касательно справок 2-НДФЛ — раз в квартал выгружаем пачкой ответственному, за доки, оттуда сотрудники могут брать справки о доходах на кредиты и тп. И раз в год контрольный пакет. остальные варианты по 2-НДФЛ только за доп. плату».

У кого-то еще зарплату раз в неделю хотят получать. А кто-то получают.

Подытожим вот таким комментарием:

«В таких вопросах отказываем, у нас все сроки прописаны в колдоговоре и учётной политике. Только запросы по справкам и то в письменной форме».

Вообще, если так постоянно дергать бухгалтера с разными «хотелками», то он так вообще ничего успевать не будет. Особенно, если он один на предприятии.

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