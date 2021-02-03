Что будет компании за «схематоз» с арендой авто без путевых листов?

Компания «схематозит» с арендой автомобилей, не заморачиваясь с путевыми листами. Что может быть, если к ним вдруг придут налоговики?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, какие налоговые последствия возникнут при выездной у компании, использующей следующую схему: Владелец и одновременно гендир (физлицо) сдаёт несколько авто в аренду своей компании (ОСНО). Компания по непонятной причине не заморачивается путевыми, но бензин регулярно списывает. Аренда составляет существенную часть расходов компании. С бензином все понятно, но восстановят ли расходы на аренду? Если да, то за какой период?».

Как далее уточняет автор, «мопед не мой, я только одним глазом посмотрел и в ужасе убежал».

В комментариях предположили, что при проверке путевые можно задним числом сделать.

«Ну будет проверка, сделаете путевые задним числом».

Автор отвечает, что «схематозники» идею отвергли.

«Это понятно, только эту идею они отвергли: „у нас и так все норм“».

На это разъясняют, зачем это вообще нужно.

«Это называется обоснованность расходов организации. В налоговом учёте если это расход то обосновать что эти расходы связаны с деятельностью организации могут только путевые, да а принципе и б/у тоже . Тем более, гендиректор является взаимозависимым лицом, значит к договору аренды и его стоимости будет повышенное внимание. Расходы снимут однозначно без путевых в НУ».

Вот что еще предположили, что может быть:

«Снимут аренду за три года. Скажут что просто обнал был».

АВтор пишет, что это он тоже им говорил:

«Это первое, что я им сказал! Но, видимо, как-то неубедительно, они вообще не прониклись этой идеей. И ещё один вопрос: я с физиками никогда не работал и не знаю, может ли компания не исполнять обязанности налогового агента в части НДФЛ? Вернее, что ей может помешать этого не делать».

На это автору отвечают:

«ЮЛ не налоговый агент только при покупке и имущества. А если обнаружат взносы на счета или карты владельца авто или крупные покупки за этот период, то и НДФЛ могут начислить».

Автор спрашивает, а со стороны банков при этом могут ли быть проблемы:

«Это понятно. Но платить физикам за аренду без удержания возможно? Я имею ввиду, в первую очередь, препоны со стороны банков».

В ответ пишут, что, вроде как, не должно быть.

«Это от банка зависит. ИМХО они сейчас на это не очень внимание обращают».

А вот более обстоятельный комментарий по схеме:

"Я пользуюсь схемой с арендой личного транспорта в компании с 2005 г. Могу сказать одно. Была проверка. Да, путевые листы спрашивали. Над этим надо думать. Но до настоящего времени все ещё можно иметь свои формы , не противоречащие приказам Минтранса.

Бензин по безналу на карты. Ремонты арендованных также. Аренда без экипажа, обращаю внимание. То есть сотрудник фирмы, что отдал в аренду не сидит сам за рулём и получает ежемесячную арендную плату по ГПХ. Аренда имущества.

Обратите внимание на стоимость аренды. Если она высосана из пальца и зашкаливает, то рискуете. во всем должна быть экономическая целесообразность. На например аренда покрывает в год стоимость полиса Каско. То есть, может быть по 6-7 тыс. руб. в мес. Остальные расходы ведь несёт фирма ГСМ и ремонты. Поэтому оцените, сколько вы физикам отстегиваете. НДФЛ не забываем.

Есть у меня аренда и с экипажем. Человек работает 2 дня с неделю, но он и сам управляет. Аренда делиться на 300 руб управление в день ну и 3000 аренда в день. Стоимость управления выделена, чтобы платить ПФР и мед. Взносы. Отличие договоров с экипажем и без описана в ГК РФ. Да и так погуглите.

Тот что с экипажем, сам бензин и покупает и сам несёт все расходы по авто. НДФЛ не забываем. Использовать компенсацию за использование личного авто не советую. Это мизер. И вам не подойдёт. ГСМ отпадет тогда. Пока жесть с медиками. Пока не решён вопрос с медосмотрами. Но это другое ведомство. ГСМ списываем по формулам, но с учётом номер Минтранса. Вписываемся. Маршруты конечно нужны.

Спросите, ведь те, что без экипажа, сами за рулём? Отвечу. Повезло. Не сами. Авто мое, но ответвенный за эксплуатацию другой. Есть все приказы и ответвенный за эксплуатацию. Поэтому подумайте над обоснованностью списания затрат и размером имеющим хоть какие то обоснования. Если это 50000 руб месяц, то безусловно это много, но возможно есть другие объяснения. Может это ну очень дорогоей авто и просто дешевле ни как не сдать в аренду, но налог на прибыль никто не прощает«.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Нетиповые способы налоговой оптимизации в 2021 году». Он пройдет 8 февраля, начало в 11:00 по Мск.

Разберем вопросы:

НДС против дробления бизнеса и ст. 39 НК РФ;

спорные контрагенты,

налоговая реконструкция или, когда выгоднее подать «уточненку»;

нетиповые способы оптимизации налога на прибыль;

игры с ЕГРЮЛ в прятки для сокрытия взаимозависимости;

оптимизация «зарплатных» налогов: когда, кому и как.

Спикер — Иван Кузнецов, один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.