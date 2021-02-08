Песков заявил о постоянной работе властей по повышению благосостояния граждан. И о том, что еще нужно сделать

Пресс-секретарь Путина заявил о том, что работа по улучшению благосостояния граждан постоянно продолжается. Но постоянно мешают «черные полосы».

«С тем, что в 1990-е годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. С тем, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться», — сказал Песков.

Он рассказал о неких «черных полосах», тормозящих повышение благосостояния пенсионеров.

«Безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно», — указал Песков.

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Он пояснил, что, говоря о черных полосах, «имеет в виду мировые экономические кризисы, такие глобальные ситуации, как нынешняя беспрецедентная пандемия».

«Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, и президент всегда об этом говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога», — отметил представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что «динамика поступательная».

Он также напомнил о словах Путина, который неоднократно говорил, что «в плане пенсионного обеспечении надо еще работать и работать».

«Понятно, что скачкообразно сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным, но поэтапно — это то, что обязано делать государство, это то, что оно делает», — указал Песков.