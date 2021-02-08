Узнайте, сколько на самом деле стоит маркировка для малого бизнеса

На сайте честныйзнак.рф появился калькулятор решений для малого бизнеса для работы с системой маркировки. Он находится по ссылке честныйзнак.рф/business/business-calc/.

В калькуляторе можно не только узнать перечень необходимого оборудования или ПО для производителя или торговой точки, но и выбрать поставщика. При этом надо помнить, что оператор «Честного ЗНАКа» не выступает посредником между компаниями и поставщиками оборудования. Но помогаем определиться, какие функции нужны предприятию, какие есть бесплатные решения и где можно сэкономить.

Например, для малого производителя молочной продукции или фермера потребуется: усиленная электронная квалифицированная подпись, ПО для работы с ней, ПО для работы с маркированными товарами, принтер этикеток, 2D-сканер и электронный документооборот.

Кстати, если объемы производства небольшие, то вместо ПО для работы с маркированными товарами достаточно функций личного кабинета в «Честном ЗНАКе».

Итого, например, для малого производителя молочной продукции затраты на максимальный набор оборудования — 22800 руб. Можно использовать уже имеющееся, тогда будет еще дешевле. Для розничной точки, где еще нет ни сканера, ни ПО для работы с маркированным товаром, затраты могут составить 9 800 руб.