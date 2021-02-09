Пенсионерам могут разрешить отказываться от онлайн-платежей

Общероссийский народный фронт направил Центробанку предложение о добровольном отказе пенсионеров от исходящих переводов и онлайн-платежей.

По мнению ОНФ, таким образом можно снизить количество мошеннических операций с банковскими картами можно снизить в несколько раз. Сейчас в 60% случаев мошенники крадут средства со счетов людей зрелого и пожилого возраста, и они нуждаются в дополнительной защите, подчеркивают общественники.

ОНФ предлагает ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов, пишут «Известия». Пожилой человек может оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов. Кроме того, рассматривается возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение SMS-сообщений с кодами на перевод денежных средств.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили актуальность и масштаб проблемы мошенничества с выводом средств со счетов пожилых людей. В целом они поддержали и предложение ОНФ. Однако важно, чтобы в погоне за повышенной безопасностью люди не лишали себя преимуществ современных технологий