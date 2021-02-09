Оплата по QR-кодам без терминала с комиссией ниже 1% — уже реальность. Приглашаем на бесплатный вебинар

Рынок постепенно завоевывает оплата по QR-кодам — ваш покупатель просто сканирует код и платит через банковское приложение на мобильном, а вы печатаете чек.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как принимать безнал с комиссией ниже 1% — по QR-кодам без терминала». Он пройдет 17 февраля, начало в 11:00 по Мск.
Что расскажем на вебинаре:
- Нужна ли онлайн-касса и чек, если вы принимаете оплату по QR?
- Как принимать оплату по QR в магазине или в пункте выдачи?
- Какие способы приема платежей выгоднее для вашего бизнеса: интернет-эквайринг, торговый эквайринг, эквайринг по QR-кодам?
- Чем отличается работа через СБП и сервис Плати QR от Сбера?
- Какие есть ограничения при приеме оплаты по QR?
Записывайтесь прямо сейчас, вебинар бесплатный.