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Оплата по QR-кодам без терминала с комиссией ниже 1% — уже реальность. Приглашаем на бесплатный вебинар

Рынок постепенно завоевывает оплата по QR-кодам — ваш покупатель просто сканирует код и платит через банковское приложение на мобильном, а вы печатаете чек.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как принимать безнал с комиссией ниже 1% — по QR-кодам без терминала». Он пройдет 17 февраля, начало в 11:00 по Мск.

Что расскажем на вебинаре:

  • Нужна ли онлайн-касса и чек, если вы принимаете оплату по QR?
  • Как принимать оплату по QR в магазине или в пункте выдачи?
  • Какие способы приема платежей выгоднее для вашего бизнеса: интернет-эквайринг, торговый эквайринг, эквайринг по QR-кодам?
  • Чем отличается работа через СБП и сервис Плати QR от Сбера?
  • Какие есть ограничения при приеме оплаты по QR?

Записывайтесь прямо сейчас, вебинар бесплатный.

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