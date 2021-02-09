Маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги. Но продать их будет нельзя

Для маткапитала могут разрешить еще один вариант его использования. В Правительстве прорабатывают вопрос по его инвестированию в ценные бумаги.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ.

Информацию изданию подтвердил один из источников в Кабмине. Идея рассматривается, как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием.

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По итогам совещания у Белоусова, Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России было поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, или вовсе исключить ее из проекта «дорожной карты»

В Минэкономразвития подтвердили разработку предложений по сбережению и увеличению средств маткапитала.

«Этот вопрос требует бережного отношения, поскольку касается доходов российских семей с детьми. И рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — приводит издание слова первого замминистра. экономического развития Андрея Иванова.

При этом, «обналичить» тело материнского капитала — то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.