В Госдуме призвали использовать предоставленный пандемией шанс для развития туризма

Шанс, который дала пандемия, нужно использовать для развития туризма в стране — чтобы россияне отдыхали на Байкале, на Волге и на Чёрном море. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время отчёта главы Минэкономразвития Максима Решетникова в палате.

По его мнению, Россия должна использовать «свой исторический шанс» для развития таких отраслей как туризм, поскольку изменения, внесённые коронавирусом, будут сказываться ещё десятилетия.

«Сейчас есть исторический шанс, момент, когда его можно развернуть... и сделать все для того, чтобы люди оставались в стране, отдыхали на Байкале, на Волге, есть масса таких замечательных мест», — цитирует Володина «Парламентская газета».

Спикер предложил министру переходить «от пространных обсуждений к конкретике».