Пособие по уходу за ребенком неработающие граждане будут получать в ПФР, а не в Соцзащите

У ПФР появятся новые обязанности по выплате пособий.

Сейчас выплатой ряда пособий гражданам, не застрахованным в системе соцстрахования, выплачивают органы соцзащиты населения.

Эту функцию передадут в ПФР. Соответствующий проект размещен на федеральном портале.

С 2022 года ПФР будет выплачивать государственные пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также компенсацию страховой премии инвалидам (семьям с детьми-инвалидами) по договору ОСАГО.

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Речь идет о следующих пособиях для неработающих граждан (в том числе студентов), а также женщин, уволенных по ликвидации организации или прекращению деятельности ИП:

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Деньги на эти цели по-прежнему будут выделяться из федерального бюджета.

Проект подготовлен в целях перехода на предоставление отдельных мер соцподдержки по принципу «единого окна» с использованием информационных технологий и ресурсов ПФР («социальное казначейство»).

В пояснительной записке отмечается, что сейчас региональные власти несут расходы на содержание штата сотрудников Соцзащиты, которые занимаются пособиями. Между тем у ПФР есть возможности и наработки по выплате социальных пособий без участия региональных властей. Кроме того Пенсионным фондом реализуется принцип одного окна за счет обеспечения межведомственного взаимодействия, что существенно снижает нагрузку на граждан.