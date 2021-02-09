Как изменить запись в трудовой работника, если у него не оказалось документов, нужных для занимаемой должности?

Случилось то, что случилось. Работника взяли на должность, поверив на слово о наличии у него сертификата и других необходимых для этой должности документов. А их у него в итоге не оказалось. Как ему запись в трудовой изменить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Кадровый вопрос. В ноябре приняли сотрудника, подали сведения в ПФР, сделали запись в бумажной трудовой, сейчас в бухгалтерию пришло, что сотрудник не обладает сертификатами и прочим, и не может занимать эту должность. Как вносить изменения и исправлять ошибки в электронной трудовой? Надо изменить запись».

В комментариях в ответ спрашивают, как бы то же самое делали с бумажной трудовой.

А как бы вы в бумажную вносили изменения? В вашем случае увольнение или перевод на другую работу.

Вот более детальный совет, что теперь делать.

«Он у вас уже отработал. Поэтому, далее 2 варианта:

Аннулируется запись/вносятся изменения в запись о приеме на работу. Осуществляется перевод сотрудника на соответствующую должность или производится увольнение. Подаете СЗВ-ТД по срокам, в начале показываете, что аннулируете предыдущие сведения, следующей строкой указываете корректные».

Ну, по крайней мере, хотя бы не выясняется, что этот работник иностранец, а ему деньги налом платили. Там последствия могут быть гораздо плачевнее.

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