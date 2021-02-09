На российское подразделение H&M завели дело о неуплате таможенных пошлин на 3 млрд рублей

Федеральная таможенная служба завела уголовное дело в отношении российского подразделения сети по продаже одежды H&M, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, компанию заподозрили в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. ФТС считает, что она не включила в декларации 2016-2019 годов часть лицензионных сборов, которые она платит материнской компании.

Дело против подразделения H&M было заведено в декабре 2020 года, сообщил Bloomberg. Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» начато расследование, не сообщив подробностей.

По словам источника Bloomberg, в 2019 году H&M использовала 3,1 млрд руб., чтобы покрыть расхождение, обнаруженное после аудита. Теперь российскому подразделению H&M может грозить штраф вдвое больше этой суммы, а его высшему руководству — лишение свободы, отметило агентство.

H&M — крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Штаб-квартиры компании находятся в Стокгольме и в Нью-Йорке. В мире открыто около 5 тыс. магазинов сети в 74 странах. Компания владеет такими брендами, как COS, Weekday, Monki, H&M Home, & Other Stories, Arket и Afound