Мишустин рекомендовал регионам содействовать развитию малоформатной торговли

Мишустин рекомендовал руководителям регионов оказать содействие развитию малоформатной торговли. В виде выделения удобных мест для торговли и продления договоров на размещение без торгов.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Глава правительства подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли. В документе рекомендуется оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Для этого, говорится в сообщении, нужно выделять удобные места для торговли, а также продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов.

Комментирует Кошелева Наталия, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, руководитель GR агентства, член Партии Роста.

«Для того, чтобы на сегодняшний день поддержать небольших торговцев, нужен простой и не сложный комплекс мер, который и денег-то из бюджета не потребует.

Первое — банально дать стабильные права всем участникам рынка. Я говорю про пролонгацию договоров аренды и разрешений на размещение. По крайней мере, это даст представителям малоформатной торговли хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Письмо с этой просьбой на имя Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова лидер Партии Роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на прошлой неделе. Ждем решения этого вопроса.

Важно еще решение и такого вопроса, как предоставление компенсационных мест. Понятно, что города строятся, дороги расширяются и многие объекты НТО остаются не у дел. Но, если объект не может находиться на прежнем месте, то у предпринимателя должна быть гарантия того, что ему предоставят такой же по проходимости район. Если, к примеру, переезжает остановка, то и объект должен переехать вслед за трафиком.

Сегодня же ларечника могут выгнать в никуда или отправить торговать на отшиб, где не ступала нога человека. Так вот, такое исполнение законов для галочки необходимо исключить. У людей должна быть возможность выбора компенсационного места. В сложное постковидное время предприниматели должны иметь возможность работать и обеспечивать свои семьи.

Еще одна болевая точка — это приведение объектов НТО в соответствие с постановлениями, регламентирующими внешний облик ларьков и павильонов. Власть должна услышать несколько моментов: во-первых, представители малоформатной торговли — это люди, которые не накопили несметных богатств, особенно в пандемию, и у них просто нет денег на глобальные реконструкции, во-вторых, облагораживать свой ларек человек будет только тогда, когда уверен в завтрашнем дне.

Ну и в-третьих, расстанется предприниматель со своими кровными только, если критерии облагораживания будут в рамках разумного. Так в Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и еще 27 регионах страны предпринимателей заставляют встраивать свои объекты в концепт программы «Умная остановка».

На то, чтобы выполнить требования власти, предпринимателям приходится раскошеливаться на сумму от 200 тысяч рублей до 3 миллионов. Без субсидий небольшие компании такую перезагрузку просто не тянут, и не потянут, как бы не хотели.

Ну и наконец, важной и действенной мерой поддержки может стать открытие дополнительных мест для самозанятых — ярмарок выходного дня, а так же постоянно-действующих ярмарок».