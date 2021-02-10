Правительство не поддержит законопроект, обязывающий банки сообщать причины отказа в кредите

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу Народного хурала (парламента) Республики Калмыкия об обязанности банков информировать заемщиков о причинах отказа в выдаче кредитов.

Законопроектом предлагается обязать кредитные организации предоставлять письменные объяснения с указанием причин в случае отказа заемщику в выдаче кредита. Документ был внесен в Госдуму в конце октября прошлого года.

Как отмечает комиссия, отношения между банком и его клиентами имеют гражданско-правовой характер.

«Гражданское законодательство Российской Федерации не относит кредитный договор (договор займа) к публичным договорам, в связи с чем у кредитора отсутствует юридическая обязанность по его заключению с каждым обратившимся лицом. Решение о предоставлении потребительского кредита (займа) принимается кредитором с учетом индивидуальных обстоятельств, зависящих от требований, предъявляемых к заемщикам в каждом конкретном случае», — напомнили в правительстве.

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В кабмине сослались на определение Конституционного суда РФ от 29 сентября 2020 года, согласно которому право кредитора по результатам рассмотрения заявления о предоставлении кредита отказать заемщику в заключении такого договора без объяснения причин обеспечивает в том числе сохранение конфиденциальности методик проверки клиентов.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в проекте отзыва, с которым ознакомился ТАСС.

При этом у правового управления Госдумы концепция документа не вызвала возражений. По мнению думских юристов, предлагаемый подход сократит административные процедуры, поскольку гражданину не потребуется обращаться в бюро кредитных историй, а также «позволит ему объективно оценить свои возможности в качестве заемщика». Соответствующие аргументы приводятся в заключении, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты.