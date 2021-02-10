В некоторых регионах курьеры получают до 110 тысяч рублей. По крайней мере, по результатам опроса

Зарплаты курьеров в некоторых регионах доходят до 110 тысяч рублей. По крайней мере, к таким выводам пришли в результате опроса.

Опрос проводила платформа Superjob, пишут «ТАСС».

«Superjob составил подборку самых дорогих вакансий февраля от курьерских и транспортных компаний, сервисов доставки, кадровых агентств. Как правило, потенциальные работодатели предлагают свободный график, средства передвижения на выбор (пешком, на велосипеде, на самокате, на автомобиле). Как это ни удивительно, но зарплатный максимум предлагают не в Москве, 110 тыс. рублей готовы платить курьерам на собственном автомобиле в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске», — говорится в тексте исследования.

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А вот некоторые цифры.

Москва:

курьер-водитель — 100 тысяч;

курьер в интернет-магазине — 80-90 тысяч;

курьер с личным автомобилем — от 80 тысяч.

Санкт-Петербург:

пеший курьер — 81-90 тысяч;

курьер с личным автомобилем — 70-75 тысяч;

Владивосток — зарплаты курьеров от 45 до 90 тысяч, Волгоград и Воронеж — от 32 тысяч до 110 тысяч.

В Екатеринбурге, по данным исследования, курьерам разных направлений предлагается зарплата от 30 тыс. до 110 тыс. рублей, в Казани — от 38 тыс. также до 110 тыс. рублей, в Краснодаре — от 40 тыс. до 68 тыс. рублей, в Красноярске, Омске и Новосибирске курьеры могут получать от 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

Вообще, зарплата курьера в большинстве случаев зависит от количества доставок в единицу времени. Чем больше доставил, тем больше получил. Тем более, это опрос, а они не всегда отражают действительную суть, а скорее только среднюю «температуру по больнице».