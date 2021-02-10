⚡️ В России начали отменять обязательное ношение масок

Первый регион, в котором разрешат обязательное ношение масок — Удмуртия. Послабление вступит в силу с 12 февраля.

Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей.

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в республике] будет носить рекомендательный характер», — объявил Бречалов.

Отмену обязательного ношения масок он объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом.

В то же время Бречалов попросил тех, кто не переболел коронавирусом, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, «поберечься» и все же носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, магазинах и театрах.

По словам главы республики, отменяя требование, он надеется «на элемент общественного договора».

«Мы, естественно, идем навстречу предпринимателям. Но при этом [продавцы] за прилавком магазинов должны находиться в масках», — добавил Бречалов.

По материалам «РБК».