В России введут цифровой налог

Минфин изучает иностранный опыт введения цифрового налога, намерен обсудить целесообразность его введения в РФ, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью КМПГ.

Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России и она не облагается налогом в нашей стране.

«Мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом», — сказал Сазанов.

По его словам, на площадке ОЭСР идут дискуссии о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. «Мы будем изучать мировой опыт. Например, в Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России. Пока окончательного решения на этот счет нет», — сказал Сазанов.