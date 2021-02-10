Минфин не планирует расширять применение налога на дополнительный доход раньше 2024 года

Следующее решение о расширении применения налога на дополнительный доход возможно не ранее 2024 года, заявил в интервью КМПГ замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Кроме того, по словам замминистра, не планируется возвращать адресные льготы, в том числе по НДПИ. «Возвращать адресные льготы мы не планируем, в том числе льготы по НДПИ. Готовы обсуждать перевод отдельных месторождений на режим НДД с 2024 года, когда, надеюсь, уже закончится действие сделки ОПЕК , не будет ограничений по добыче и можно будет по максимуму использовать ресурсный потенциал России. Тогда мы будем готовы вернуться к дискуссии, но в рамках режима НДД», — отметил Сазанов.

С осени 2020 года Минфин ужесточил некоторые параметры НДД, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%). Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.