Какой адрес указывать впервые зарегистрированному индивидуальному предпринимателю в отгрузочных документах?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»,

«Зарегистрировали ИП. Вопрос: как можно понять адрес регистрации? У меня сомнения, прислали все электронно, и там в Листе записи ЕГРИП адрес указан как — (индекс) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ (название), и все... Нет улицы, номера дома, квартиры. Что указывать в отгрузочных документах?».

А еще налоговики спят и вядят, как профессия регистратора компаний и ИП уходит в небытие, поскольку у них сервисы и цифровизация все это заменить призваны. А кто же заказчику такие вещи объяснит?

В комментариях пишут, что адрес ИП в ЕГРИП никто не указывает, это персональные данные.

«В ЕГРИП адрес не указывается, так как относится к персональным данным. У вас есть прописка и уведомление о постановке на учёт в ИФНС, адрес берете оттуда».

Этот комментарий немного поправляют, что адрес-то в реестре есть, просто он всем подряд не показывается.

«В ЕГРИП адрес есть. Просто он не выдается всем подряд».

По запросам госорганов выдают, тем же приставам.

А вообще, адрес прописки в отгрузочных документах не советуют указывать. Лучше адрес склада (если он есть).

«Я в отгрузочных документах указываю адрес склада, в договорах тоже. Ещё не хватало, чтоб контрагенты были в курсе того, где я прописана».

Ну а если такового нет, указывается адрес прописки. Тем более, он не обязан совпадать с адресом проживания.

Кстати, если ИП собирается принимать платежи от населения — не обязательно ставить терминал. Можно принимать оплату по QR-кодам.

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